Đokovića je zamolio nezgodnu stvar: Stvarno si me to pitao?

U trećem setu meča najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića i Amerikanca Denisa Kudle u sklopu drugog kola Wimbledona netko je s tribine dobacio Novaku: 'Napravi mi dijete!'.

Đoković se iznenadio jer je čuo muški glas, okrenuo se prema publici te, potpuno zbunjen, ponovio njegove riječi pa dodao:

- Stvarno si me to pitao?

Gledatelji su se od srca nasmijali.

