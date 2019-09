Sudar najvećih gangstera: UFC potvrdio meč Diaza i Masvidala

Službeno je! Nate Diaz i Jorge Masvidal borit će se u glavnoj borbi večeri na UFC 244 u New Yorku u hramu borilačkih sportova Madison Square Gardenu. To ujedno znači i da priredba 2. studenog definitivno ostaje bez dugo dogovaranog okršaja između Kamarua Usmana i Colbyja Covingtona za pojas u velter kategoriji.

Breaking: Nate Diaz vs. Jorge Masvidal will HEADLINE UFC 244 on Nov. 2 in NYC, per Dana White. pic.twitter.com/64YSrS8rNq

There will NOT be any title fights booked to UFC 244 under Diaz vs. Masvidal, per White. He didn’t want a title fight to be a co-main to a non title bout.