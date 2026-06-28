Okršaj pun emocija: Hrvatska - Portugal na obljetnicu stravične smrti. Jota nam je i zadnji zabio

Hrvatska i Portugal u 1 sat ujutro u Torontu igraju za prolaz u osminu finala Svjetskog prvenstva, a točno na taj datum, 3. srpnja 2025. godine, tragično je preminuo Diogo Jota (28), napadač Liverpoola i reprezentativac Portugala koji je poginuo u prometnoj nesreći zajedno s bratom, Andreom SIlvom (25).

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Zanimljivo, Jota je bio i posljednji strijelac Portugala protiv Hrvatske, postigao ga je u prijateljskoj utakmici u lipnju 2024. godine (pobjeda 'vatrenih' 2-1). Sad, godinu dana nakon njegove smrti, Portugal i Hrvatska susreću se na Mundijalu, a utakmica će se igrati i s mišlju na njega.

Lisabon: Prijateljska utakmica Portugala i Hrvatske prije odlaska na EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izbornik Portugala Roberto Martinez rekao je da momčad namjerava emocije usmjeriti na pozitivan način.

- Tijekom treninga uvijek postoje trenuci kada se Jota vraća u naša sjećanja. Obljetnica znači da utakmica mora biti Diogo Jotina utakmica. Kad je s nama, mi smo jača momčad - rekao je Martinez.

Zaključio je da Portugal želi osvojiti Svjetsko prvenstvo za njega i njegovu obitelj.