Sve je već rečeno, 'prožvakano'. Pustili su teretane, dok dvorane čekaju. Ne znam koja su njihova opravdanja, misle li na djecu ili ne misle. Ne znam ni kako opravdavaju toplice, Sljeme, a i djeca se u školi normalno druže na mnogo manjem prostoru i nemoguće je da tamo nema kontakta. A u dvorane se još uvijek ne smije, započinje nam Branimir Blečić iz Taekwondo kluba Novi Zagreb

Nekoliko zagrebačkih klubova okupilo se na otvorenom kako bi pokazalo da djeca žele trenirati. U ovako teškom razdoblju djeca već neko vrijeme ne mogu trenirati u dvoranama, a još nije poznato ni kad će se to smjeti.

- Skupilo se djece iz par klubova čisto da pokažemo koja je to masa i interes. To nije samo par pojedinaca koji nešto viču, to je veliki broj. Iz tri kluba u Novom Zagrebu smo se išli aktivirati, a postoji tridesetak klubova. A pogledajte kamoli sve ostale sportove, judo, hrvanje, stolni tenis itd. sva ta djeca sad ne mogu trenirati, a međusobno se druže u školama gdje je mnogo manji prostor, a kasnije se i svi zajedno druže na nekom igralištu i cijela ta ideja 'mjehurića' pada u vodu - govori nam Branimir, dok njegov kolega na videu koji su snimili ukazuje na nelogičnosti novih mjera:

- Omogućen je rad 'zdravim navikama' kao kladionice ili casino, ali djece ne smijemo dovoditi u dvorane kako bi provodili zdrave aktivnosti kao što je sport. - govori njegov kolega Ivan Petošić iz Taekwondo kluba Ion.

Dopušten je trening na otvorenom, ali u ovakvim uvjetima to je jako teško održati. Temperature su veoma niske, a djeca bi se mogla prehladiti ili bi čak moglo doći i do težih ozljeda.

- Otkad je dopušteno trenirati na otvorenom je odaziv malen jer su temperature stvarno niske, a i nije poanta da se djeca razbole ili ozlijede pa da sport koji bi trebao činiti dobro će im učiniti loše. Sportovi u kojima se moraju raditi nagle promjene i zatim pauze na otvorenom, to može dovesti do problema jer se na ovakvim temperaturama tijelo brzo hladi pa može doći do neželjenih posljedica. Morat ćemo pričekati bolje vremenske uvjete ako ćemo smjeti trenirati samo na otvorenom ili će vodeći napokon vidjeti naše probleme - govori nam Branimir pa dodaje:

- Ovo su samo primjeri koliko je ovo sve 'zbrda zdola'. Vaterpolo koje je ekipni sport, seniori mogu u bazen. Plivanje koje je individualni sport u istom bazenu, ako djeca nemaju kategorizaciju - ne mogu u bazen. Dok su s druge strane odlasci u toplice dopušteni.

Da, postoji tu mnogo pitanja, ali očito je da je sve što trenutno mogu - čekati. Neki roditelji odustaju zbog očitih razloga jer ne žele riskirati, ali ima i onih koji pitaju kad će djeca moći opet trenirati. Bilo kako bilo, tu su i ljudi koji tu djecu treniraju i kojima je to posao, a Branimir ističe da su imali i problema s poticajima.

- Da, poticaji još nisu došli. Sve je ispunjeno, prijavljeno u aplikaciju, sve riješeno s ugovorima, stigao je mail da je sve riješeno, a dosta je nezgodno jer čovjek ne živi od zraka - govori nam pomalo razočarano, pa zaključuje:

- Brojka zaraženih je stabilna, u putanji je prolaska. Djeca nisu rizična skupina pa ih nije ni u planu cijepiti. Nadam se da će se ovo sve razumnije sagledati i da će dobiti priliku vratiti se onome što vole.