Nakon što se danas u medijima pojavila informacija kako će Ivica Olić biti u stožeru Zlatka Dalića za predstojeći Euro, trener moskovskog CSKA u razgovoru sa Sportskim novostima nije demantirao mogućnost, ali ustvrdio je da su šanse za to vrlo male.

- To će biti vrlo teško... Meni pripreme s CSKA startaju 16. lipnja, imam klupskih obveza. Tako da definitivno ne bih mogao biti kompletno vrijeme s reprezentacijom, a onda bi bilo komplicirano dolaziti i odlaziti u ovim vremenima dok još uvijek traje pandemija. Pričao sam s ljudima u klubu, ali nije to jednostavno. Realno, bit će jako teško vratiti se u stožer 'vatrenih'. Mogao bih do početka priprema CSKA, ali koliko bi to značilo reprezentaciji, stvarno ne znam - rekao je Olić za SN pa nastavio:

- Možda bih mogao ostati do prve utakmice s Engleskom, pa onda otići.. Vidjet ćemo, trebam još čuti što će mi kazati u klubu, a onda ću razgovarati s Dalićem. Definitivno ne mogu ostati do kraja s reprezentacijom jer moram biti na početku priprema. Već 24. srpnja starta rusko prvenstvo.

Podsjetimo, 'vatreni' kreću s pripremama već 25. svibnja kada će se u Rovinju okupiti desetak reprezentativaca. Velika većina priključit će se nekoliko dana kasnije, a zadnji će doputovati Mateo Kovačić koji igra finale Lige prvaka 29. svibnja.

Hrvatska otvara Euro na Wembleyu 13. lipnja protiv Engleske, 18. igramo s Česima, a posljednju utakmicu u grupi (nadamo se ne i na prvenstvu) igramo protiv Škota 22. lipnja. U taboru možda neće biti legendarnog hrvatskog napadača, ali će zato stručne savjete Daliću davati Vedran Ćorluka koji je prije nekoliko dana 'objesio kopačke o klin'.