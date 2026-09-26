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Olić nahvalio Jagušića: Nadam se da su Grci pratili. Jagušić: Prvi put sam zabio desnom...

Piše Issa Kralj,
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Olić nahvalio Jagušića: Nadam se da su Grci pratili. Jagušić: Prvi put sam zabio desnom...
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Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Mi jednostavno vjerujemo svojim igračima, a pogotovo Jagi. Da je i bez kluba, kod mene bi igrao. Imamo jako visoko mišljenje o njemu, rekao je Olić nakon pobjede nad Mađarskom u Varaždinu

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Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija u Varaždinu je pobijedila Mađarsku na krilima Adriana Jagušića koji je zabio hat-trick. Jedini gol za Mađare iz realiziranog penala zabio je Tuboly u 50. minuti. 

Igrač Panathinaikosa oduševio je predstavom u Varaždinu i prekrasnim golovima, najprije je zabio iz škarica, a onda je bio precizan iz poluvoleja, a za kraj je očistio 'paučinu' s 18 metara. 

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- Dogovorili smo se od početka kad smo se okupili, da na ovom okupljanju moramo dati sve od sebe. I evo, danas smo to pokazali. Mislim da smo zasluženo pobijedili - rekao je Jagušić nakon susreta i otkrio kako mu je današnji gol škaricama najdraži. 

Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Začudio me gol desnom, prvi u karijeri. Tako da, ovo je samo posljedica svega.

Tijekom ove sezone u dresu Panathiakosa nastupio je samo osam puta, a zabio je dva gola. Međutim, naglasio je kako nije nezadovoljan statusom. 

- Pa ja sam zadovoljan, pogotovo s tom Europom. Imam dva gola i vidim da mogu igrati to, da nije to sad neka velika razlika. Želim samo trenirati, raditi i doći će sve na svoje. Mlad sam - rekao je. 

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Utakmicu je komentirao i izbornik Ivica Olić. 

- Bila je to suverena prezentacija i apsolutna dominacija tijekom cijele utakmice. Nije nas poremetio ni dosuđeni jedanaesterac za protivnika. Nastavili smo igrati i stvarati prilike. Moram pohvaliti i jednog igrača individualno, iako to rijetko radim - izjavio je pa nastavio:

- Jagušić je imao maestralnu večer. Stvarno je svaki njegov gol bio remek-djelo. Ne znam koji je od ta tri gola bio ljepši. 

Komentirao je i Jagušićevu malu minutažu u Grčkoj. 

- Od njega smo to često viđali. Mislim da smo ga danas dobro koristili. Prije svega ipak čestitam svim svojim dečkima. Bili su sjajni, svi do jednoga, uključujući i one koji su ušli s klupe. Mi jednostavno vjerujemo svojim igračima, a pogotovo Jagi. Da je i bez kluba, kod mene bi igrao. Imamo jako visoko mišljenje o njemu.

- To što je njegova situacija u klubu trenutačno takva kakva jest... Mislim da će ovi golovi i ova njegova igra doći i do Grčke, do Panathinaikosa i tamošnjih ljudi, pa će vrlo brzo shvatiti kakvog dragulja imaju. Ovo mu nije prvi put. On je jedan od najboljih naših igrača u ovoj generaciji i jedan od najpotentnijih. Uvjeren sam da će što prije doći do minutaže i onda sve ovo pokazati i u klubu - rekao je izbornik. 

Hrvatska se nakon remija (2-2) između Ukrajine i Turske plasirala na Europsko prvenstvo koje se igra sljedeće godine. 

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