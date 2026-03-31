Olić: Ovo nam je najbolji susret otkako sam na klupi. Cilj nam je otpremiti igrače u A selekciju

U dvoboju skupine H kvalifikacija za Europsko prvenstvo nogometaša do 21 godine u Osijeku je Hrvatska svladala Tursku s 3-0. Mini 'vatreni' su dominirali od početka utakmice, a glavni akteri susreta komentirali su svoje viđenje dvoboja.

Fabijan Krivak zabio je prvi gol na utakmici i zadovoljan je radom ekipe i individualnim nastupom.

- Dobra utakmica, radili smo kako smo i trenirali cijeli tjedan. Moram pohvaliti navijače i kroz onu dugu pauzu od sat i pol što su ostali uz nas. Tri boda smo uzeli, to je najvažnije. Mi smo svi htjeli igrat nakon pauze i imali smo igrača više. Trebao nam je samo gol u nastavku. Ušli smo odlično u taj nastavak i zabili gol pa smo lakše igrali dalje. Gubili su i trener im se ozlijedio, razumijem njihove frustracije. Radio sam kako mi se govorilo i svi su bili sretni.

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Izbornik Ivica Olić komentirao je utakmicu i nije krio zadovoljstvo.

- Nakon uvodnih 35 minuta moram pohvaliti dečke. Definitivno je to bilo najboljih 35 naših minuta otkako sam na klupi, bez obzira na rezultat 0-0. Raduje me kako smo stajali i igrali na terenu. Treninzi su se isplatili i sve moje zamisli su prenijeli i odradili na utakmici.

No, treba prvo biti čovjek što je naš bivši reprezentativac i napravio.

- Najvažnije je da je izbornik Turske dobro. Oni su dugo čekali dok nisu dobili najnovije informacije o njemu. Ovim putem mu želim brz oporavak. Znam da je ovo stresan posao i nadam se da će sve biti ok.

Svi su bili nestrpljivi u iščekivanju odluke hoće li se utakmica nastaviti ili ne.

- Svi mi smo bili nervozni s obzirom da je ovo zadnji dan kad se utakmica mogla odigrati. Bili smo svjesni da ukoliko se utakmica ne odigra kako će biti teško naći novi termin. Igrači su u nastavku bili izrazito fokusirani. Trebalo je opet ući u ritam utakmice i dečki su to fantastično odradili do kraja susreta.

Vrlo temeljito su se pripremili za Turke, što se vidjelo i na terenu.

- Kroz ovih tjedan dana imali smo šest do sedam treninga i to se sve vidjelo na terenu. Oni su mladi dečki koji se osjećaju jako dobro, sve se to vidi. Ovakva igra nam diže samopouzdanje i čini nas sigurnima.

Smatra da igranje za Hrvatsku stvara poseban naboj i motivaciju kod svakog igrača, pa tako i kod onih koji ne igraju u svojim klubovima.

- Nisam imao dojam da pojedini igrači ne igraju u klubovima. Svi su bili motivirani i mi znamo što oni mogu. Jagušića i Krivaka bih izdvojio. Kroz treninge se vidjelo da su u dobroj formi i to su pokazali na terenu. Dobro smo analizirali Turke, tako da smo ih dobro i eliminirali.

Komentirao je i debitanta Segečića.

- Segečić je sjajan dečko i kvalitetan igrač. Hrvatska je dobila jedan sjajan potencijal i dečka koji je već sada, u trećoj sezoni seniorskog nogometa. On puca od samopouzdanja. Vrlo je brz, ima odličan dribling i šut s obje noge. Jako je kvalitetan igrač. Nama je cilj ovakve igrače otpremiti u A selekciju. Meni je čast voditi ovakve igrače.

Najavio je i buduće utakmice Hrvatske U-21 reprezentacije.

- Imamo u 6. mjesecu tri prijateljske utakmice prije Mađarske u 9. mjesecu. Važno je to da svi dobiju priliku na tim utakmicama.

Kapetan Lovro Zvonarek također je zadovoljan pristupom i performansom reprezentacije.

- Da, evo baš važna utakmica, mislim da smo od prve minute izašli i da se vidjelo tko želi pobjedu. Ovo je slika onoga što smo radili zadnjih desetak dana uoči utakmice. Htjeli smo nastaviti nakon prekida susreta. Čekali smo, bilo je neizvjesno, ali jedva smo dočekali da izađemo na teren. Imali smo posebnu energiju i svi su htjeli nastaviti.

- Ne bih komentirao negativne istupe i crvene kartone Turaka, izjavio je mladi reprezentativac.

On i cijela reprezentacija jedva čekaju nastavak kvalifikacijskog ciklusa.

- Znali smo da je ovo važna utakmica i novi korak prema Europskom prvenstvu. Cilj nam je nastaviti ovako i jedva čekamo deveti mjesec i nastavak kvalifikacija.