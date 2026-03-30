Olić uoči važne utakmice: Svi su motivirani i željni, idemo po EP

Vrijeme kojeg smo imali u ovom reprezentativnom ciklusu je veliki luksuz, kazao je izbornik U21 nogometne reprezentacije Ivica Olić dan pred odlučujuću utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Turske u Osijeku. Utakmica Hrvatska - Turska igra se na Opus Areni u utorak od 17.30 sati.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Velika prednost nam je da imamo samo jednu utakmicu i da zapravo možemo napraviti pet-šest dobrih treninga s obzirom da se dugo nismo vidjeli, još od studenog, tako da nam je svaki dan i svaki trening bio itekako potreban. Nadam se i vjerujem da su dečki se dobro pripremili jer ovo što smo mi na treningu odradili bilo je jako dobro, svi su motivirani i željni - rekao je Olić pa dodao:

- Imali smo i dosta problema što se tiče kadra jer dosta igrača nam je promijenilo sredinu, neki nisu u natjecateljskom ritmu u kojem su imali manju minutažu u odnosu na posljednje okupljanje tako da je to vrijeme kojeg smo sada imali u svakom slučaju nama bilo dragocjeno. Nadam se da ćemo uz podršku navijača na ovom prekrasnom stadionu u jednoj dobroj atmosferi, sjajnoj atmosferi, napraviti dobar i pozitivan rezultat s kojim ćemo napraviti još jedan korak k našem cilju, a to je plasman na Europsko prvenstvo.

Jasno je kako će ishod utakmice Hrvatske i Turske odrediti putnika na Europsko prvenstvo. Turska trenutačno vodi s 11 bodova, a Hrvatska s utakmicom manje ima i bod manje, a prvi dvoboj u Turskoj završio je 1-1.

- Sad mogu to i naglas reći s obzirom da je prije tri dana Ukrajina ispustila svoju posljednju šansu da se priključi toj borbi za to prvo ili drugo mjesto i izgubila bodove protiv Litve. Vratit ću se malo nazad pred početak ovih kvalifikacija, znali smo da je skupina itekako izjednačena. Mi smo odmah bili svjesni toga da bi nam Turci mogli zapravo biti glavni konkurenti što su oni kroz te utakmice koje su odigrali i potvrdili. Imaju širinu kadra koja je jako, jako zanimljiva, mislim da je sada u njihovoj A reprezentaciji bilo sedam U21 igrača - rekao je pa nastavio:

- Očekujemo da će neke spustiti u U21 za ovu našu utakmicu, barem jednog ili dvojicu, a to nećemo znati do same utamkmice jer su sinoć kasno navečer došli u Osijek. Izuzetno su dobra i opasna reprezentacija koja je također dosta stabilna. Bez obzira što ima još i dosta utakmica za odigrati, mislim da onaj koji dobije utakmicu u Osijeku biti još jedan korak ispred i moći s pravom se nadati tom cilju, a to je Europsko prvenstvo - zakljućio je Olić čija je velika želja bila da se igra u Osijeku.

- Bila je moja velika želja da ovu utakmicu odigramo u Osijeku. Sve se na kraju lijepo poklopilo, i da najbolja reprezentacija nije tu i da je stadion slobodan. Uvijek sam posebno ponosan kad dođemo u Slavoniju. Pogotovo kada imamo ovakve uvjete za rad. Grad Osijek i NK Osijek imaju se čime ponositi. Mislim da i dečki koji igraju vani kada dođu u Osijek da se imaju čime ponositi i vidjeti da ovako nešto lijepo, ne samo stadion nego i svi ti popratni sadržaj, pomoćni tereni, da mi to imamo u Hrvatskoj. To je stvarno sjajno, trebalo bi biti naravno u svakom gradu s obzirom, ali situacija je takva kakva je. Mi smo svakako sretni da smo dobili priliku da igramo ovdje pred našim Slavoncima i na ovom prekrasnom stadionu.

Bivši igrač Hajduka i stoper Porta Dominik Prpić govorio je o pritisku.

- Pritisak je uvijek prisutan, svaka utakmica je pritisak za sebe tako da ne gledamo to na taj način. Moramo uživati u ovakvim utakmicama, spremni smo - kazao je Dominik Prpić.