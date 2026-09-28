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Olić za 24sata: Vjerujem da će i Luka Vušković s nama na Euro...

Piše Hrvoje Tironi,

Kad smo svi zdravi, u ovoj generaciji ima 4-5 igrača koji mogu doći do A reprezentacije. A na Euru nećemo biti samo prolaznici, kaže Ivica Olić, izbornik U-21 vrste