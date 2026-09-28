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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Olić za 24sata: Vjerujem da će i Luka Vušković s nama na Euro...

Piše Hrvoje Tironi,

Kad smo svi zdravi, u ovoj generaciji ima 4-5 igrača koji mogu doći do A reprezentacije. A na Euru nećemo biti samo prolaznici, kaže Ivica Olić, izbornik U-21 vrste

Sretan sam i ponosan. Naš osnovni cilj, kad smo se prije 18 mjeseci skupili u Katru, bio je da jednog dana izgledamo ovako. I da bez toliko važnih igrača (Vušković, Krivak, Barišić, Grgić, Matković, Brajković...) zadržimo visok standard organizacije igre, homogenosti unutar momčadi. Ova generacija već je 14 utakmica bez poraza, prate nas i rezultat i dojam, kaže nam izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Ivica Olić (47).

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