VEČERAS PROTIV MAĐARSKE

Olićevi 'vatreni' nastavljaju borbu za EP. Evo gdje gledati

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mađari još ne znaju za pobjedu u kvalifikacijama, imaju tri remija i gol razliku 5-5, ali uzeli su bod Turskoj i Ukrajini, našim glavnim konkurentima za prvo mjesto

Niti gusta magla u Velikoj Gorici nije uspjela omesti družinu Ivice Olića koja briljira u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo U-21. 

Naši mladi reprezentativci su prije peti dana u Turopolju pobijedili Litvu (4-0) i skočili na prvo mjesto u svojoj skupini. Turci su u međuvremenu srušili Ukrajinu i svrgnuli nas s vrha, ali uz utakmicu više. A do naše nove utakmice imat će i dvije utakmice viška jer danas od 17 sati gostuju kod Litve. Za završiti godinu na prvom mjestu, trebat će nam i pomoć Litavaca.

No, straha za mlade 'vatrene' nema. Ako nastave ovako dominirati do kraja kvalifikacija, uskoro bi viza za Euro mogla biti u džepu. Naši reprezentativci večeras od 20 sati gostuju kod Mađarske u 4. kolu kvalifikacija. Utakmica se igra u Budimpešti na stadionu koji nosi ime po legendarnom Nandoru Hidegkutiju, prijenos je na MAXSportu 1. 

Utakmicu je najavio izbornik Ivica Olić.

- Očekujemo jednu tešku utakmicu. Radi se o kvalitetnoj ekipi koja je u stanju svima napraviti probleme. Dosad nisu nijednu utakmicu izgubili, ali ni pobijedili. No puno su opasniji kao domaćin i jako dobro znaju iskoristiti šanse ako im se dozvoli prostor i vrijeme, tako da očekujem jednu tešku utakmicu, ali isto tako vjerujemo u sebe i znamo kakve su naše kvalitete - kazao je Olić.

Mađari još ne znaju za pobjedu u kvalifikacijama, imaju tri remija i gol razliku 5-5, ali uzeli su bod Turskoj i Ukrajini, našim glavnim konkurentima za prvo mjesto u skupini pa je jasno kako će ih Olićevi izabranici morati shvatiti ozbiljno. 

