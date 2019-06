Plasman na OI još je nadohvat ruke, kao i prilika za uzvrat...

Otvorilo se nebo nad Tašmajdanom u trećoj četvrtini, a kiša je nemilosrdno padala dok se u bazenu vodila epska borba 'barakuda' i 'delfina'. Na kraju su se u 'mokrim' uvjetima u bazenu bolje snašli srpski vaterpolisti i slavili 12-11. Baš kao u skupini, pobjeda nam je izmakla 'za dlaku'.

Pokazali su naši vaterpolisti na ovom turniru kako pripadaju u sam vrh svjetskog vaterpola. No, treba priznati, Srbi su u ovom trenutku najbolji vaterpolisti svijeta. No, ne treba spuštati glave već samo zapljeskati herojima koji su se borili do zadnje sekunde, pa čak je i golman Marko Bijač otplivao u zadnji napad i pokušao izboriti peterce.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Srbi su pobjedom izborili plasman na Olimpijske igre, ali ni plasman 'barakuda' ne bi smio biti upitan. Za siguran odlazak u Tokio naši bi vaterpolisti trebali ući u finale na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, a ako se i tu nešto izjalovi, još uvijek postoji mogućnost odlaska na OI preko završnog kvalifikacijskog turnira.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Jedno je sigurno, 'barakude' pripadaju u elitu svjetskog vaterpola i to su pokazali. Vaterpolski 'el clasico' još je jednom opravdao svoj naziv, a ovaj su put bolji bili Srbi. Naši će reprezentativci priliku za uzvrat imati ubrzo, već na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji koje kreće od 15. srpnja.