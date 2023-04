Olimpijski pobjednik za 24sata: Već 20 godina hrvatski i srpski hrvači zajedno se pripremaju

U sjeni WRC-a u Zagrebu se održao još jedan sportski spektakl. Na Prvenstvu Europe u hrvanju u Areni Zagreb imali smo priliku gledati ponajbolje svjetske hrvače. Europa daje 70 posto osvajača medalja na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama tako da zasigurno možemo reći kako je Zagreb ugostio ono najbolje što hrvanje može ponuditi.

U Areni smo naletjeli na jednog od najboljih hrvača s ovih prostora u posljednjih desetak godina, Srbina Davora Štefaneka. Štefanek je osvojio zlato na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine kada je u finalu slavio protiv armenskog borca Migrana Artjunjana. Osvojio je zlato do 66 kilograma u grčko-rimskom stilu. Trenutno radi kao trener u reprezentaciji Srbije, a uhvatili smo ga odmah nakon četvrtfinalne borbe njegovog borca Alija Arslana. Arslan je na kraju završio kao četvrti u kategoriji do 72 kilograma.

"Mi smo veliki prijatelji"

U Zagrebu je nastupilo oko 700 hrvača, a Štefanek je za 24sata prokomentirao organizaciju prvenstva:

- Organizacija prvenstva je izvanredna. Stvarno sve pohvale domaćinu. Mi i Hrvatska imamo zaista izvanredne odnose između reprezentacija. Često treniramo zajedno, naši hrvači dođu ovdje ili vaši kod nas i stvarno imamo jedan krasan odnos. Znamo čak i skupa otići u Mađarsku na pripreme kako bi trenirali kolektivno. Mi smo svi veliki prijatelji i dugo se poznajemo. Ne znam više ni koji mi je ovo put da sam u Zagrebu. Uvijek sam bio prekrasno dočekan i svi su mi uvijek izlazili u susret. Ponašaju se prema meni kao prema velikom hrvaču ali i kao prema velikom prijatelju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zemlje istočne Europe konstantno su najdominantnije reprezentacije u hrvanju. Sustavi tamo su nemjerljivo bolji, veći i organiziraniji nego na ovim prostorima. Koliko je važno održavati dobre odnose između reprezentacija kako bi bile konkurentne najjačim europskim i svjetskim reprezentacijama?

- Mi već 20 godina svi zajedno radimo i idemo na pripreme. Nekada reprezentacija Hrvatske odskoči s nekim rezultatima, nekada reprezentacija Srbije. Smatram da je još uvijek ono što je nekada bilo (ovdje misli na Jugoslaviju, nap. a.) da bi to bila jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Bez problema bismo se nosili s Rusijom i drugim velikim reprezentacijama. Mogu reći da se dobro radi s jedne i s druge strane. Mi smo imali jednu odličnu generaciju, to je ta moja generacija koja je osvojila 43 svjetske i olimpijske medalje. Hrvatska ima izvanredne hrvače i nadam se da će ubrzo iskočiti kao što smo i mi.

Hrvatska je od osamostaljenja osvojila 26 medalja na olimpijskim igrama, te europskim i svjetskim prvenstvima. Na stranicama Srpskog rvačkog saveza piše kako je Srbija do sada osvojila 114 medalja na velikim natjecanjima. Oni svoje uspehe računaju od 1955. godine pa ne čudi tako veliki broj odličja.

Hrvanje u Hrvatskoj ne može se pohvaliti fantastičnim uvjetima. Sport je to u kojem nema pretjerano puno novca, a koji zahtjeva jako puno truda, rada i odricanja. Kakvo je stanje s hrvanjem u Srbiji?

- U Srbiji tko ima rezultat ima podršku države. Mi imamo zaista izvanrednu podršku Aleksandra Vučića i ministra sporta Zorana Gajića. Mislim da mi to vraćamo rezultatima i to se onda nagrađuje. Sve što napravimo netko primijeti. Mi sportaši govorimo kako uvijek može više, no ovo što sada imamo je puno više nego što je bilo ranije. Tako da mogu slobodno reći da država stoji iza nas - rekao je Štefanek.

Hrvanje je fizički jedan od najzahtjevnijih sportova. Koliko se dugo hrvači spremaju za velika natjecanja poput ovog?

- Za europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo i olimpijske igre ne priprema se nekoliko mjeseci. Pripreme za to traju čitav život. To je jedan niz natjecanja i svako ovakvo prvenstvo je jedna stanica do olimpijskih igara što je na kraju glavnu cilj svih nas - zaključio je Štefanek koji na svaki spomen olimpijskih igara pokazuje koliko je ponosan na svoje zlato iz Rija.

Hrvatska je na ovom prvenstvu osvojila jednu medalju. Filip Šačić osvojio je broncu nakon fantastičnog preokrata. Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević zapeli su u osmini finala, dok je Lizatović došao do četvrtfinala. Ukrajinac Jaroslav Filčakov, slavio je protiv Šačića u prvoj borbi, a zatim prošao do finala i tako povukao Filipa u repasaž. Srbija ja na ovom prvenstvu osvojila četiri medalje i tako pokazala da je trenutno dominantnija reprezentacija u ovom sportu.

