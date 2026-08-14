Olmissum je uz svoje građane: Riječi su zapele u grlu, suze idu na oči. Dragi Bog nas štiti!

U Dalmaciji i dalje traje velika borba s požarima. Kod Omiša je stanje znatno bolje nego tijekom katastrofalne noći – požar je stabiliziran i nema širenja, ali je šteta ogromna: izgorjelo je oko 900–1000 hektara, ozlijeđeno je 36 ljudi, a sedmero ih je životno ugroženo. Novi požar ponovno je buknuo na sjevernoj strani Omiške Dinare, no vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zasad ne očekuje veće probleme. Istodobno je situacija na Pelješcu i dalje ozbiljna zbog jakog vjetra; požar kod Kune Pelješke aktivan je, ali su objekti zasad obranjeni i nema potrebe za evakuacijom. Na terenu su dodatne vatrogasne snage, kanaderi i Air Tractori, dok je cesta Prizdrina–Potomje zatvorena.

Nakon neprospavane noći i nezapamćene tragedije oglasio se i malonogometni klub iz Omiša, MNK Olmissum. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- U ovakvim trenucima riječi kao da ostanu zatočene u nekom limbu. Naprosto je teško izraziti sve ono što sada leži u nama dok gledamo naš voljeni grad rasparan vatrom. Ta sinoćnja buktinja progutala je šume, kuće i imovinu mnogih, ozlijedila naše voljene sugrađane, a usput progutala i svaku pomisao na ono što nam se još jučer činilo važnim, svaku pomisao na budućnost, sve, baš sve osim vjere i nade da ćemo zajedništvom i ljubavlju preživjeti ovu nezapamćenu katastrofu.

Omiš: Turisti i stanovnici Omiša promatraju prate situaciju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Ribnjak danas nije sportska dvorana. Ribnjak je danas, i koliko god bude trebalo, utočište i mjesto u kojem ćemo se svi svim svojim snagama potruditi da ljudima koji su ovdje došli ne nedostaje ništa. Namirnicama, ležajevima, potrepštinama, riječima potpore i barem dubokim pogledom u oči, punim razumijevanja i zajedničke tuge, nastojat ćemo ugasiti i ono nastalo u nama – šokom i nevjericom nakon sinoćnjih događanja.

- Jedinstvena je ovo vrsta tišine. Bešumnost pred krhkošću i bespomoćnošću. Tišina koja nas ujedinjuje. Hvala svima na porukama podrške. Premda su riječi zapele u grlu, vaše misli i nade tjeraju nam suze na oči. Zajedno smo u molitvama za sve ozlijeđene i uz naše hrabre vatrogasne snage. Čvrsti smo ka' stina dragi Bog naš štiti!