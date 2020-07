Olmissum osvojio naslov prvaka u sezoni u kojoj je ušao u ligu!

Bio je ovo susret tradicije i iskustva Novog Vremena te mladosti i poleta Olmissuma, kluba koji je osnovan 2015. godine. Ove su sezone ušao u elitni rang hrvatskog futsala i odmah osvojili naslov prvaka...

<p>Sve smo vidjeli večeras u finalu Prve malonogometne lige u Makarskoj, i lijepe poteze, i golove, i rezultatske obrate, i neizvjesnu završnicu, i dramu u produžetcima, na koncu i raspucavanje s bijele točke. Nedostajali su samo gledatelji da fešta futsala večeras u Makarskoj bude kompletna, no i onih stotinjak što ih je zbog pandemije korone uspjelo doći u dvoranu imali su prilike uživati u vrhunskim potezima i drami u kojoj su na koncu slavili igrači Olmissuma. </p><p>Bio je ovo susret tradicije i iskustva Novog Vremena Apfel i mladosti i poleta Olmissuma, kluba koji je osnovan na inicijativu Mije Milavića 2015. godine, a tek je ove sezone ušao u elitni rang hrvatskog futsala i odmah osvojio naslov prvaka.</p><p>Iako su igrali u gostima, momci iz Omiša zaigrali su otvoreno i napadački od prve minuta, što im se isplatilo jer su zarana poveli golom Valerija Jurića. Poveli i vodili sve do sredine drugog poluvremena, kada su najprije Osredkar pa onda i Kazazić zabili za vodstvo Novog vremena. Činilo se tada da će Novo vrijeme obraniti naslov prvaka, no pred sam kraj regularnog dijela utakmice zabio je Kustura i odveo susret u produžetke.</p><p>U prvom produžetku zabio je Kazazić na asistenciju Bajrušovića, pogađali su domaći igrači nekoliko puta vratnicu i gredu, i to im se osvetilo. Gosti su zaigrali na sve ili ništa s golmanom – igračem, pa iako je briljirao golman Makarana Filip Bašković koji je obranio nekoliko zicera, 50 sekundi prije kraja drugog produžetka izjednačujući gol zabio je Jurić koji je skrenuo šut Mateja Horvata u gol.</p><p>U ruletu udaraca sa šest metara Brazilac Lucao je zabio za Novo vrijeme, Juretić je poravnao, potom Luketin brani udarac kapetanu slovenske reprezentacije Osredkaru. Kustura je doveo Olmissum na korak do naslova, a točku na 'i' stavio je najbolji golman lige Žarko Luketin koji skida još jedan kazneni udarac, ovoga puta desetki Novog vremena Vedranu Kazaziću.</p><p>Pohitali su Omišani u klupko radosti na centru makarske dvorane, kako i ne bi kada su u svojoj prvoj sezoni u prvoligaškom društvu osvojili naslov prvaka i prekinuli dominaciju svojih najbližih susjeda iz Makarske.</p><p>Trener gostiju Duje Maretić teško je birao riječi.</p><p>- Igrali smo u gostima protiv dvostrukog prvaka, protiv momčadi koja je bila u Top 16 futsal momčadi u Europi, za koju igraju dva fantastična Brazilca, najbolji Slovenac u povijesti... Mi nismo ni svjesni što smo večeras napravili. Nismo se opuštali kad smo vodili niti se predavali kad smo gubili. Na koncu nam se vratilo za sve što smo radili i ulagali od početka sezone.</p><p>Trener Novog vremena Teo Strunje razloge poraza pronašao je u slabom branjenju svog gola kada su Omišani zaigrali s golmanom – igračem.</p><p>- Čestitke Omišu na zasluženoj tituli, četiri godine sam tu i tvrđa momčad nije nam nikad došla u goste. Ne znam jesmo li u zadnje četiri godine primili dva gola na utakmici s igračem golmanom... Ne znam, Omišu čestitke, uspjeli su se vratiti, a mi smo časno pali. Ostali smo bez Vukovića, Osredkar i Bajrušović imali su problema s ozljedama, pogodili smo nekoliko puta okvir gola....</p>