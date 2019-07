Olmo je aktivan i na odmoru: Pomaže djeci oboljeloj od raka

Samo dan nakon što je osvojio naslov prvaka Europe kao najmlađi član španjolske U-21 reprezentacije Dani Olmo (21) bio je u rodnoj Terrassi u Kataloniji, gdje je u petak završio prvi nogometni kamp za djecu od pet do 16 godina koji nosi njegovo ime i prezime, Campus Dani Olmo.

- Okolnosti nam nisu dale da kao obitelj puno proslavljamo taj naslov - rekao nam je Miguel Olmo (53), otac nogometaša Dinama, najboljeg igrača HNL-a prošle sezone i najboljeg igrača finala Eura u Udinama, gdje je mlada "furia" pobijedila Njemačku 2-1 uz Danijev gol i nagradu za najboljeg igrača finala.

Dvotjedni kamp, koji se održao na terenima kluba San Lorenzo u Terrassi, humanitarne je naravi.

- Prihod ide za djecu oboljelu od raka u udruzi AFANOC (Udruga obitelji i prijatelja djece oboljele od raka u Kataloniji). Godinama smo surađivali s tom udrugom. Kad sam bio direktor u Terrassi, poznavao sam jednu djevojku koja je bolovala od karcinoma. Posjećivali smo njenu obitelj i htjeli smo je usrećiti, tako se rodila ideja da im više pomognemo - rekao nam je tata Olmo i dodao:

- Sretni smo što smo Danijev naslov prvaka mogli proslaviti s djecom.

"Završilo je prvo izdanje mog kampa u Terrassi u korist AFANOC-a. Jako sam sretan što sam ga pokrenuo i kako je sve ispalo. Nevjerojatno je vidjeti dječje osmijehe i volju koju imaju za učenjem. Hvala svima koji su ga učinili mogućim!", napisao je Olmo na Instagramu po završetku druženja.

Taj je kamp prvi koji nadgleda obitelj Olmo - tata Miguel, dinamovac Dani, njegov stariji brat Carlos, također nogometaš, stric David i rođak Marcos. Sudjeluju tu i bivši i sadašnji nogometaši i treneri iz elitne i nižih liga španjolskog nogometa poput bivših suradnika Franka Rijkaarda Carlesa Cuadrata i Alberta Roce, Danijeva velikog prijatelja Daniela Altamire, bivšeg fizioterapeuta Barcelone Marca Hugueta...

Svi su oni ujedinili snage i volontirali kako bi pomogli djeci u potrebi. Upis u kamp djecu je stajao od 100 do 295 eura, ovisno o tome jesu li htjela sudjelovati jedan ili oba tjedna, samo u jutarnjem ili cjelodnevnom terminu, s obrocima ili bez njih... A nakon završnog obračuna i plaćanja režija i hrane vidjet će koliki će biti točan iznos za udrugu AFANOC.

- Čim smo razgovarali o osnivanju kampa, Dani je odmah htio da pomognemo toj djeci i svi smo se u tome složili. Željeli smo to napraviti u gradu u kojem se Dani rodio, gdje mu je obitelj... Došlo nam je 70-ak djece iz cijele Katalonije i kroz dvotjedni program pokušali smo im prenijeti kompletnu podršku kao mladim nogometašima kroz rad na nogometnom terenu i predavanja.

Programe za djecu planiraju imati u vrijeme praznika, pa su tako odabrali ovaj ljetni termin. A potom će, za uskrsne praznike sljedeće godine, vidjeti kako napreduju ta djeca koja se inače bave nogometom u raznim klubovima.

I dok Dani na Ibizi zbraja dojmove nakon duge i naporne sezone, u kojoj je cijeloj Europi pokazao talent i umijeće, njegov otac ne može biti ponosniji što se za to izborio u Dinamovu dresu.

- On je trudom, mentalitetom i životom i ranije pokazivao da je sposoban napraviti takve stvari, samo je trebao jednu priliku da pokaže da se radom i trudom mogu napraviti velike stvari - rekao je Miguel Olmo.

Izbornik mlade španjolske reprezentacije Luis de la Fuente nakon finala Eura do 21 godine rekao je kako su neki igrači morali prolaziti teži put da dođu do reprezentacije jer su igrali izvan Španjolske, a među njima je svakako najistaknutiji Olmo, jedini u toj selekciji izvan liga "petice".

- Puno je putova kako biste postali nogometaš i svatko mora izabrati svoj. Donijeli smo jako tešku i kompliciranu odluku kad je Dani imao 16 godina i dolazio u Dinamo. Meni, menadžeru Andyju Bari i drugima koji su bili uz njega govorili su da smo ludi, da ne možemo ići iz Barcelone u Dinamo. A sad kad je bio jedini igrač 1998. godišta u momčadi, kad nijedan igrač Barcelone nije bio u finalu, kad su ga proglasili najboljim igračem finala Eura, nakon što je zabio najviše golova, kažu da je bio - hrabar. Željeli smo najbolje za njega i presretni smo zbog svega što je on dao Dinamu i Dinamo njemu.

A hoće li još davati ili će ovo ljeto ipak napustiti Maksimir, pitanje je koje se proteklih tjedana, pa i mjeseci provlači medijima. Miguel je priznao kako je bilo ozbiljnih kontakata klubova. Ali i da će se vratiti u klub iduću srijedu ili četvrtak, kako se dogovorio s Bjelicom.

- Nakon finala trener Dinama Nenad Bjelica nazvao je Danija i čestitao mu. U klubu su mu rekli kako se nakon odmora treba vratiti treninzima i to će i učiniti. Nema nikakvog razloga koji bi sugerirao nešto drugo - odlučan je Danijev otac.

Prije nekoliko mjeseci rekao nam je kako bi ovo ljeto bilo idealno za odlazak iz Dinama. I dalje stoji kod toga, ali je svjestan da je i ostanak iduće sezone moguća opcija. Na kraju, Dani ima još dvije godine ugovora s prvakom Hrvatske.

- Da, bilo bi to najbolje i za Dinamo i za Danija. Pokazao je na Europskom prvenstvu da može igrati s igračima iz liga "petice", u jakoj momčadi, da može osvajati naslove. No to je samo moje mišljenje, Dani ima ugovor i mora ga ispoštovati - rekao je Miguel i dodao:

- Ozbiljnih kontakata je bilo, pa to je i logično nakon onakve sezone s Dinamom u kojoj je osvojio naslov prvaka i daleko dogurao u Europskoj ligi. Sve je kulminiralo na Europskom prvenstvu gdje je bio najmlađi Španjolac s naslovom prvaka. Svi ti kontakti su normalni, ali mora doći i do dogovora s klubom. O kojim se klubovima radi? Ne smijem otkriti, tako su nas oni sami zamolili.

Ode li doista iz Dinama, Danija zanima klub iz neke od pet najjačih liga.

- Dani želi igrati u momčadi u kojoj će biti dio projekta kakav je imao u Dinamu. Je li Barcelona u igri? Dani je jako voli, tamo se formirao i kao osoba i kao sportaš. Naporno je radio kako bi doživio takve trenutke - zaključio je Miguel Olmo, koji je ostao poprilično "zakopčan" po pitanju nastavka sinove karijere, ali je otvoren kad su u pitanju djeca u potrebi.