Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRISJETIO SE HRVATSKIH DANA

Olmo je uoči 'vatrenih' pohvalio Hrvatsku: Uspomene iz Zagreba čuvam s velikom ljubavlju...

Piše HINA,
Čitanje članka: 6 min
Olmo je uoči 'vatrenih' pohvalio Hrvatsku: Uspomene iz Zagreba čuvam s velikom ljubavlju...
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Olmo pred okršaj s Hrvatskom otkrio je da Španjolska želi nastaviti dominaciju, a on pamti žrtvu majke koja je s njim došla u Hrvatsku i neobičan biciklistički ritual slavlja

Admiral

Ofenzivni vezni nogometaš Dani Olmo, koji je sa Španjolskom postao svjetski prvak prije dva mjeseca, rekao je da njegova reprezentacija želi nastaviti s "dobrom dinamikom" u Ligi nacija. Španjolska u subotu gostuje kod Engleske u Londonu, a u utorak će ugostiti Hrvatsku u Sevilli.

- Sve smo osvojili, a kako je rekao naš izbornik, poznajemo se do savršenstva. Činimo uistinu sjajnu skupinu igrača te želimo nastaviti s dobrom dinamikom, izjavio je 28-godišnji Olmo u razgovoru za katalonske novine La Vanguardia.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
43
Foto: MARK J REBILAS

Bivši igrač zagrebačkog Dinama, a sadašnji nogometaš Barcelone, ovaj tjedan se pripremao sa suigračima u madridskom predgrađu Las Rozas gdje je kamp španjolske reprezentacije.

Na stadionu Wembley će istrčati u crvenom dresu s dvije zvjezdice iznad grba, a koje označavaju dva osvojena Svjetska prvenstva u povijesti Španjolske. Olmo kaže da mu se nakon pobjede od 1-0 u finalu s Argentinom život na neki način promijenio jer je "nevjerojatno" biti prvak svijeta.

- Ovo je jedna nova generacija koja želi nastaviti ispisivati povijest, napomenuo je. Španjolska je 2023. osvojila Ligu nacija, pa 2024. Europsko prvenstvo, a 2025. je bila poražena u finalu Lige nacija.

Olmo kaže da ljetošnje osvajanje Svjetskog prvenstva nije ostavilo traga na njegovoj fizičkoj spremi.

- Osjećam se jako dobro, spreman sam za sve. Imali smo vremena za odmor, a trener Hansi Flick nam je dozirao minute u Barceloni, često mijenjajući igrače. Znam da ću biti važan, a tako se i osjećam, naglasio je.

LaLiga - FC Barcelona v Rayo Vallecano
Foto: Bruna Casas

Nogometaš s 58 nastupa i 12 golova za Španjolsku, govorio je o ulozi roditelja u svojoj karijeri, preseljenju u Hrvatsku sa 16 godina, ljubavi prema šahu te neobičnom ritualu proslave osvojenih trofeja vožnjom bicikla ulicama grada.

Posebno je istaknuo žrtvu svoje majke, koja je napustila sve kako bi s njim otišla u Hrvatsku i pomogla mu u prvim mjesecima prilagodbe. Tada je bio prešao iz podmlatka Barcelone u pomladak Dinama.

- Jako to cijenim. Pogotovo onaj prvi korak, kada sam sa 16 godina otišao u Hrvatsku, a majka je sve ostavila kako bi došla sa mnom i kako ne bih bio sam tijekom tog prvog razdoblja prilagodbe. Učinila mi je život puno lakšim, rekao je.

Prisjetio se i tadašnjih okolnosti, istaknuvši da su on i majka u novoj zemlji morali početi gotovo od nule.

- Uvijek kažemo da smo tada bili ona i ja protiv svijeta, u zemlji u kojoj nismo razumjeli jezik. Te uspomene čuvam s velikom ljubavlju, dodao je.

UEFA Champions League - FC Barcelona v Feyenoord
Foto: Albert Gea

Veliku važnost u njegovu razvoju imao je i otac, posebice kada je riječ o nogometu. S njim je često razgovarao o utakmicama i analizirao vlastite nastupe.

- Puno mi je pomogao da razumijem igru, da je dobro čitam, da se krećem s loptom i bez nje te da bolje donosim odluke. S njim sam također uspio napraviti korak na višu razinu, kazao je.

Otac mu je pomagao analizirati situacije u kojima je mogao reagirati bolje.

- Uvijek sam volio posebno analizirati situacije u kojima sam mogao nešto napraviti bolje, pomaknuti se na drugu poziciju ili neki tehnički pogrešan potez. Pomogao mi je da ih sagledam iz druge perspektive i da sljedeći put pokušam napraviti bolje, rekao je.

Govoreći o jezicima, priznao je da u školskim danima nije bio osobito zainteresiran za učenje, no preseljenje u Hrvatsku promijenilo je njegov odnos prema jezicima. Engleski je naučio prilično brzo, dok je hrvatski usavršavao u školi i kroz svakodnevni život.

- Kada sam stigao u Hrvatsku, nekako mi je to išlo. Engleski sam naučio prilično brzo, a zatim i hrvatski u školi. Kada su gotovo svi strani igrači koji su govorili španjolski otišli, morao sam se snaći sam i tada sam počeo govoriti, kazao je.

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo

Jedan od njegovih hobija izvan nogometa je šah. Još nije stigao odigrati partiju s vratarom Unaijem Simónom, no kaže da će za to biti prilike.

U Barceloni povremeno igra s fizioterapeutom Joséom, dok zasad nema suigrača s kojim bi redovito odmjeravao snage.

- Ako ne, odigram partiju sam (na mobitelu), nemam nikakav problem s tim, rekao je.

Šah ga privlači jer zahtijeva razmišljanje i donošenje odluka, a u toj igri pronašao je određenu sličnost s nogometom.

- Ovisno o tome što protivnik napravi, vi morate napraviti nešto drugo. Ne volim igre koje više ovise o sreći, objasnio je.

LaLiga - FC Barcelona v Racing Santander
Foto: Albert Gea

Među nogometašima koji također vole šah naveo je Unaija Simóna, Martina Zubimendija i Davida Rayu.

Na kraju je govorio o neobičnom ritualu koji je nastao prije dvije godine, kada je sa suigračem iz Barcelone Iñigom Martínezom biciklom otišao posjetiti Ferrana Torresa u bolnicu. Torres je tada bio operiran zbog upale slijepog crijeva i nije mogao sudjelovati u proslavi osvojenih trofeja.

- Ulice su bile djelomično zatvorene i Iñigo i ja odlučili smo uzeti bicikl. Bilo je to baš lijepo iskustvo, prisjetio se.

Vožnja biciklom potom je postala dio proslave. Ponovili su je i sljedeće godine, kao i uoči finala Svjetskog prvenstva.

- Pretvorili smo to u ritual. To je lijep ritual koji mi se sviđa, zaključio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac
NEKI SU ZADIVLJUJUĆI

FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac

Prema trenutačnom planu, uklanjanje postojećeg Maksimira trebalo bi započeti 2027., dok se početak gradnje novog stadiona očekuje 2029. godine
FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa
NIŠTA OD TOGA

FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa

Među 88 radova na natječaju za novi Maksimir našlo se i rješenje glasovitog studija Zaha Hadid Architects, čiji je prijedlog za stadion i sportski kompleks Svetice završio izvan pobjedničkog kruga, ali je zato privukao pozornost nakon objave na društvenim mrežama. ZHA je ured iza dva kineska stadiona nominirana za izbor Stadiona godine 2026., a pogledajte kako su zamislili novi dom Dinama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026