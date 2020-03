Olmo: Nadao sam se minutaži, a sad se nadam zaigrati na OI

Bivši igrač zagrebačkog Dinama i španjolski reprezentativac Dani Olmo nastavio je treninge u svom sadašnjem klubu RB Leipzigu, a u razgovoru za madridski dnevnik As je izjavio kako se nada odlasku na Olimpijske igre u Tokiju, koje još uvijek nisu odgođene.

Dok u njegovoj rodnoj Španjolskoj nogometaši tjedan dana ne izlaze iz kuća, 21-godišnji Dani Olmo izlazi iz stana u njemačkom gradu Leipzigu kako bi trčao i pripremao se za upitan nastavak prvenstva.

- Ovdje ljudi normalno žive, puno je drugačije od onoga kako se živi u Španjolskoj. Mislim da smo mi u sportu ovu situaciju primijetili više nego bilo koji drugi sektor, jer su otkazana sva natjecanja - rekao je bivši igrač zagrebačkog Dinama.

Ofenzivni nogometaš je od 25. siječnja u RB Leipzigu.

- Ne treniramo zajedno, no nema karantene. Dali su nam plan rada pa izlazim trčati i tada vidim da ljudi normalno žive. Ne primjećuje se izvanredno stanje. Mislim da ovdje još uvijek nismo stigli do te točke - rekao je u Olmo.

Nakon trčanja u obližnjem parku vraća se u stan u kojem živi s ocem Miquelom.

- Kod kuće radim puno vježbi snage sa svime što mi se nađe ondje: sofom, stolicama, stubama... Svaka stvar je dobra za vježbanje kako bi se održala dobra forma - napomenuo je.

Olmo se priprema kako bi se vratio u momčad trećeplasirane momčadi njemačkog prvenstva u kojoj je izgubio mjesto.

- Osjećam se jako dobro, no, iskreno rečeno, nemam minute kojima sam se nadao. Odabrao sam klub i ligu za koje sam vjerovao da će mi najviše odgovarati, projekt s mladim igračima, gdje sam očekivao minute na terenu kako bih mogao otići na Europsko prvenstvo - rekao je nakon odigrane 233 minute tijekom pet utakmica.

- Znam da sam tek došao te me traže da budem strpljiv, no nikada mi opravdanje za neigranje neće biti vrijeme prilagodbe - naglasio je.

Zabio je gol i jednom asistirao za pogodak, no trener Julian Nagelsmann nije ga uvodio na teren u posljednje vrijeme. U zadnje četiri utakmice ušao je samo jednom s klupe kako bi odigrao pola sata.

- Iznenadilo me što nisam igrao. No, moram to poštivati i nastaviti naporno trenirati.

I kad je bio na terenu, uglavnom nije igrao na mjestu na kojem se najugodnije osjeća.

- Zbog različitih okolnosti, igrao sam na četiri različite pozicije u četiri utakmice od kada sam došao. Bio sam 'devetka', igrao na boku, središnjeg veznog igrača i u veznom redu, a to nisu pozicije na kojima najviše mogu doprinijeti. Samo sam protiv Wolfsburga mogao igrati na svom mjestu - rekao je mladić koji je najsretniji kada igra kao polušpica ili na poziciji ofenzivnog bočnog igrača.

- Unatoč tome, smatram da sam odigrao na dobroj razini - dodao je.

Olmo je upisao jedan nastup za Španjolsku s kojom se nadao odlasku na Europsko prvenstvo ovo ljeto. Prvenstvo je otkazano te će se igrati u ljeto 2021.

- Ja sam htio otići u neku veliku europsku ligu, jer sam htio biti na tom prvenstvu. To mi i dalje ostaje cilj. Sada sam u velikom klubu pa znam da će sve što napravim na terenu imati veći značaj, a budem li igrao na svojoj razini imam šanse biti u reprezentaciji - uvjeren je Olmo.

Olimpijske igre u Tokiju ovog ljeta, na kojima bi trebao zaigrati za mladu reprezentaciju Španjolske, još nisu odgođene zbog koronavirusa.

- Želim biti ondje. To mi je ostvarenje sna - zaključio je Olmo koji je prošlo ljeto osvojio naslov europskog prvaka s reprezentacijom do 21 godine.