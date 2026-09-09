Olmo otkrio: Nisam netko tko plače, ali to je čudesno. Taj trenutak ti promijeni život...

Dani Olmo u novu sezonu s Barcelonom ušao je s medaljom svjetskog prvaka oko vrata i iskustvom koje bi, kako sam kaže, moglo imati velik utjecaj na njegovu karijeru. Nakon što je sa Španjolskom osvojio Svjetsko prvenstvo, 28-godišnji veznjak vratio se klupskim obvezama, a u razgovoru za The Guardian otvoreno je govorio o osjećajima nakon najvećeg uspjeha, povratku u Barcelonu i novim europskim ambicijama.

Posebno mu se urezala u pamćenje završnica finala protiv Argentine. Španjolska je bila nadomak povijesnog trijumfa, ali tek nakon posljednjeg zvižduka počela je prava spoznaja onoga što su napravili.

- U posljednjim minutama utakmice je nemoguće, nemoguće, ali kada sudac odsvira kraj, pomislite: Jesmo li uspjeli? Jesmo li mi prvaci? Kada podignete pehar, osjećate to još malo više. A onda kada vidite obitelji, reakcije brata, cure i oca... Nisam netko tko plače, ali... - rekao je Olmo.

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Tek nakon povratka kući počeo je shvaćati kolike su razmjere njihova uspjeha. Osvojiti Svjetsko prvenstvo, smatra Olmo, znači ući u potpuno novu kategoriju nogometaša.

- To vas promijeni, promijeni vam život. Nisam siguran da još uvijek shvaćamo što smo napravili. Tek kada vas pozdrave na drugim stadionima, shvatite koliko je to veliko. Ušli ste u jednu posebnu skupinu igrača - rekao je Olmo.

Za njega je posebno emotivno što se sada nalazi uz bok igračima koje je kao dječak gledao na televiziji i smatrao nedodirljivim uzorima.

- Kao dijete sam gledao onu generaciju iz 2010. godine. Iniesta, Xavi, Busquets, Xabi Alonso, Villa... Bile su to legende. Držali smo ih tamo gore, divili im se i bili sretni zbog svega što su nam donijeli. Sada možeš reći: I ti si tamo - dodao je.

Reprezentativno slavlje brzo je ostalo iza njega jer se Olmo morao vratiti svakodnevici u Barceloni. Tamo ga je dočekao trener Hansi Flick, koji mu je uz osmijeh odmah čestitao na naslovu.

"Ti si svjetski prvak, Dani", rekao mu je Flick, na što je Olmo odgovorio: "Znam, mister." Barcelona sada želi napraviti korak više u Ligi prvaka, natjecanju koje nije osvojila još od 2015. godine. Olmo smatra da bi iskustvo osvajanja Svjetskog prvenstva moglo pomoći momčadi u najvažnijim europskim utakmicama.

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Katalonci su iz prethodnih neuspjeha, prema njegovim riječima, izvukli vrijedne pouke. U utakmicama najveće važnosti više nema prostora za pad koncentracije.

- Mislim da smo naučili da je svaki detalj, svaka minuta, svaki sprint i svaki trk važan. Moramo smanjiti rizik i biti koncentrirani svih 90 ili 120 minuta. Sve se odlučuje u sitnicama - poručio je.

Olmo je govorio i o dvojici trenera s kojima trenutačno radi, Flicku u Barceloni i Luisu de la Fuenteu u španjolskoj reprezentaciji. Iako njihova filozofija ima određene sličnosti, postoje i jasne razlike u načinu na koji postavljaju momčad.

- U reprezentaciji ne igramo s toliko visokom linijom, to je istina. De la Fuente od nas traži pritisak i intenzitet, ali možemo igrati i u srednjem ili nižem bloku kada treba. Ovdje uvijek pokušavamo izaći prema naprijed bez lopte i tražimo brze tranzicije. Slični su treneri, bliski igračima, vrata su im uvijek otvorena ako vam nešto treba. Obojica su motivatori. Luis možda malo više, Hansi ponekad izgleda ozbiljnije, ali zna se našaliti. Ideje su im slične, napadački nogomet i posjed lopte - zaključio je Olmo.