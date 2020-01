Olmo se oprostio: 'Nije zbogom jer je dio mog srca uvijek tu!'

Španjolsko 'čudo od djeteta' Dani Olmo napustio je Dinamo i potpisao za njemački RB Leipzig, a na svom Instagram profilu objavio je videozapis u kojem se oprašta od kluba koji mu je donio puno toga.

- Sjećam se kada sam došao u Zagreb prije pet godina s osmijehom djeteta koje je sanjalo postati nogometaš. I odabralo Dinamo za svog suputnika na tom putovanju. To je bila najteža odluka u mom životu. S tek 16 godina ostaviti jedan veliki klub, obitelj i prijatelje. Ali nisam se okretao, naučili su me da uvijek gledam unaprijed. Pronašao sam novi veliki klub, nove ciljeve, nove prijatelje i izazove. Novi dom. To je za mene bio Dinamo, Zagreb i Hrvatska. Tako sam se ovdje osjeća - emotivno je započeo Dani, koji je svu razduženu klupsku opremu ponio sa sobom u Njemačku. Nema šanse da je vrati, previše je to sjećanja...

- Poštovao sam vas od prvog dana i vratili ste mi to emocijama. Za sve to, zahvaljujem. Navijači Dinama danas su moji navijači jer Dinamo je uvijek u srcu moja momčad. Svim zaposlenicima kluba hvala za uslugu i pomoć od prvog dana, svom tehničkom osoblju, od oružara do trenera, hvala Vam! Hvala svim igračima, prijateljima van svlačionice i u njoj. Svi ste mi pomogli postati Dani Olmo koji sam danas. Nije zbogom jer ne odlazi onaj tko ostavlja dio srca. A dio mojeg uvijek će bit s vama. Nema predaje, samo Dinamo - oprostio se za kraj...

Puno se toga posljednjih dana pisalo i nagađalo oko načina na koji će se podijeliti zarada od Olmovog transfera u Leipzig. Čitali smo kako 50% odštete odlazi na račun Doyen Sportsa, naišli i na informaciju prema kojoj bi 50% odštete otišlo na račun DigiSport Limiteda iz Dubaija, no u Dinamu nas uvjeravaju kako u ovom slučaju nema nikakve podjele pola-pola. Cijela odšteta (fiksnih 19 milijuna eura) ide na račun Dinama, ali će dio tog kolača (ni blizu 50%) dobiti zastupnici Danija Olma.

U Dinamu razmišljaju i što će sada biti s Olmovom 'sedmicom'. Hrvatski prvak na neki način želi brandirati taj broj, pa ga uskoro staviti na leđa Antonija Marina. Jednog od najvećih talenata Dinamove omladinske škole, na taj mu način i pokazati što od njega svi očekuju u bliskoj budućnosti. Posebice u slučaju prodaje Mislava Oršića u West Bromwich, ta priča i dalje kopka sve 'modre' strukture. Slaven Bilić ne odustaje od hrvatskog reprezentativca, ova je priča još u fazi 'cjenkanja', no stigne li u Maksimir sljedećih dana ponuda od 10 (ili više) milijuna eura - sve je moguće.