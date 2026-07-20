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ODAO POČAST ZAGREBU

Olmo svakom prilikom slavi Hrvatsku. Nije ju zaboravio niti nakon osvajanja Mundijala

Piše Domagoj Vugrinović,
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Olmo svakom prilikom slavi Hrvatsku. Nije ju zaboravio niti nakon osvajanja Mundijala
Foto: X/screenshot
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Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi igrač iz HNL-a koji je osvojio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavili su iz Dinama

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Dani Olmo zaokružio je sjajnu sezonu osvajanjem naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom, a nakon pobjede 1-0 protiv Argentine u finalu objavio je fotografiju iz svlačionice s peharom i medaljom oko vrata. Zvijezda Barcelone svoj je nogometni i životni put sažela u samo šest gradova.

"Terrassa. Barcelona. Zagreb. Leipzig. Barcelona. New York."

Olmo je tako izdvojio najvažnije postaje svoje karijere. Nogometni put započeo je u rodnoj Terrassi, a zatim je prošao Barceloninu akademiju La Masiju. Kao 16-godišnjak napustio je matični klub i bez odštete stigao u Dinamo, što se tada smatralo neuobičajenim potezom za jednog od najtalentiranijih španjolskih nogometaša. U Zagrebu je proveo pet i pol godina te se u Dinamovu dresu razvio u igrača svjetske klase. U siječnju 2020. godine prešao je u Leipzig za 34 milijuna eura, a u ljeto 2024. vratio se u Barcelonu u transferu vrijednom 55 milijuna eura.

Posljednju postaju u objavi predstavlja New York, gdje je Španjolska na stadionu MetLife pobijedila Argentinu i osvojila drugi naslov svjetskog prvaka. Olmo je tijekom turnira imao jednu od važnijih uloga u momčadi, nakon što je prethodno s Barcelonom obranio naslov prvaka Španjolske.

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Posebnu je pozornost hrvatske publike privuklo to što je Olmo ponovno istaknuo Zagreb kao jedno od ključnih mjesta svojeg profesionalnog i privatnog razvoja. Španjolski reprezentativac često naglašava da je u Dinamu igrački stasao, a u Hrvatskoj sazrio kao osoba. Brojni hrvatski navijači čestitali su mu u komentarima, a ubrzo se oglasio i Dinamo.

"Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi igrač iz HNL-a koji je osvojio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca."

Olmo je tako naslovom svjetskog prvaka dosegnuo vrhunac karijere, a Zagreb je i u trenutku najvećeg uspjeha ponovno smjestio među najvažnije postaje svojeg života.

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