Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi igrač iz HNL-a koji je osvojio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavili su iz Dinama
Olmo svakom prilikom slavi Hrvatsku. Nije ju zaboravio niti nakon osvajanja Mundijala
Dani Olmo zaokružio je sjajnu sezonu osvajanjem naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom, a nakon pobjede 1-0 protiv Argentine u finalu objavio je fotografiju iz svlačionice s peharom i medaljom oko vrata. Zvijezda Barcelone svoj je nogometni i životni put sažela u samo šest gradova.
"Terrassa. Barcelona. Zagreb. Leipzig. Barcelona. New York."
Terrassa.— Dani Olmo (@daniolmo7) July 20, 2026
Barcelona.
Zagreb.
Leipzig.
Barcelona.
Nueva York.
❤️🌎 pic.twitter.com/qfjdFvaxDn
Olmo je tako izdvojio najvažnije postaje svoje karijere. Nogometni put započeo je u rodnoj Terrassi, a zatim je prošao Barceloninu akademiju La Masiju. Kao 16-godišnjak napustio je matični klub i bez odštete stigao u Dinamo, što se tada smatralo neuobičajenim potezom za jednog od najtalentiranijih španjolskih nogometaša. U Zagrebu je proveo pet i pol godina te se u Dinamovu dresu razvio u igrača svjetske klase. U siječnju 2020. godine prešao je u Leipzig za 34 milijuna eura, a u ljeto 2024. vratio se u Barcelonu u transferu vrijednom 55 milijuna eura.
Posljednju postaju u objavi predstavlja New York, gdje je Španjolska na stadionu MetLife pobijedila Argentinu i osvojila drugi naslov svjetskog prvaka. Olmo je tijekom turnira imao jednu od važnijih uloga u momčadi, nakon što je prethodno s Barcelonom obranio naslov prvaka Španjolske.
Posebnu je pozornost hrvatske publike privuklo to što je Olmo ponovno istaknuo Zagreb kao jedno od ključnih mjesta svojeg profesionalnog i privatnog razvoja. Španjolski reprezentativac često naglašava da je u Dinamu igrački stasao, a u Hrvatskoj sazrio kao osoba. Brojni hrvatski navijači čestitali su mu u komentarima, a ubrzo se oglasio i Dinamo.
"Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi igrač iz HNL-a koji je osvojio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca."
Olmo je tako naslovom svjetskog prvaka dosegnuo vrhunac karijere, a Zagreb je i u trenutku najvećeg uspjeha ponovno smjestio među najvažnije postaje svojeg života.
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