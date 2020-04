Olmo: U Leipzigu nije strašno, ali mama i brat su u Zagrebu...

Ovdje još nije kao u Španjolskoj, smijemo ići van, iako je bolje držati se preporuke i biti kod kuće, rekao je Dani Olmo za Kicker.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je u Leipzigu u stanu s ocem Miguelom, ali majka i brat Carlos, koji je igrač druge momčadi Dinama, ostali su u Zagrebu. I dok Carlos prati prepucavanje suigrača s čelnicima kluba, u Leipzigu je i na financijskom planu sve prošlo mirnije i bezbolnije. Igrači su ostali bez deset posto plaće dok se stanje ne normalizira, a Leipzig je jedan od četiri najmoćnija kluba (uz Bayer, Borussiju Dortmund i Bayer Leverkusen) koji su dali 20 milijuna eura pomoći ostalim klubovima.

Leipzig je Dinamu platio osnovnih 19,5 milijuna eura, a bonusi ovise sad i o korona virusu, koji je prekinuo sva natjecanja.

- Imao sam više ponuda, ali Leipzigova mi je bila najbolja i privukla me. Ne žalim, bilo mi je jasno da je to najbolja opcija za i to i dalje mislim - kaže Dani, iako je od zadnjih pet utakmica samo u jednoj ušao s klupe.

Foto: Reuters/DPA

Tada se požalio da mu trener Julian Nagelsmann nije ništa objasnio zašto je tako, niti ga je pitao.

- Dani ima ogroman potencijal, top igrač je, nevjerojatne tehnike, razumije igru i ima dobar udarac. Problem mu je pratiti visok tempo, ali to normalno za vrijeme prilagodbe. Dani mora biti strpljiv, šansu će dobiti prije ili kasnije - rekao je Nagelsmann.