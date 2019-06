Olmo vodi Španjolsku do zlata, a Twitter luduje: Ma koji Felix

Mladi španjolski reprezentativac i Dinamov dragulj Dani Olmo (21) u četvrtak je došao do svog drugog gola na Euru U-21 u 4-1 pobjedi nad Francuskom.

Mladić iz Terrasse mogao bi i trebao bogato unovčiti svoju sezonu. S Dinamom je igrao to čuveno europsko proljeće, osvojio naslov prvaka Hrvatske, a u zagrebačkom su klubu željeli pričekati kraj Eura za mlade prije nego ga prodaju.

Kao da su znali da bi Olmo na prvenstvu pokazati svu raskoš svog talenta, a znamo da cijena na kontinentalnim i svjetskim smotrama nakon par dobrih nastupa skače u nebo.

Španjolska je na otvaranju Europskog prvenstva do 21 godine poražena (3-1) od Italije, a u toj utakmici nije bilo Danija Olma koji je ostao na klupi. Konkurencija u španjolskoj U-21 vrsti je žestoka, tu se nalaze četiri igrača koji su već nastupali za A reprezentaciju (Ruiz, Ceballos, Oyarzabal, Fornals), tu su i zvijezde vrijedne po 50-ak milijuna eura...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ipak, već u utakmici protiv Belgije, izbornik Luis de la Fuente priznao je svoju pogrešku te je uvrstio Olma u prvih 11 protiv Belgije (2-1), a ovaj se odužio golom. Startao je Olmo i u 5-0 pobjedi nad Poljskom te asistirao za gol, a na sve to nadovezao se i gol protiv Francuske.

Dani Olmo je (ne računajući trećeg golmana Danija Martina) najmlađi, te jedini igrač rođen 1998. godine u kadru mlade španjolske vrste. Ali, i jedini koji na reprezentativnom popisu ne dolazi iz Liga petice.

Korisnici Twittera bili su u deliriju nakon sjajne partije Olma protiv Francuske, a izdvojili smo nekoliko najzanimljivijih komentara.

- Čitam da Joao Felix odlazi za 126 milijuna eura. Pa to je smijeh u usporedbi s onim što pokazuje Dani Olmo - napisao je jedan korisnik.

- Ne sumnjam da će Olmo nakon Eura dobiti negdje veliki ugovor. Izvrstan je igrač Dinama - napisao je drugi.

- Barcelona treba odustati od Neymara i dovesti Danija Olmo - optimistično je mišljenje jednog navijača 'blaugrane'.

- Marco Asensio, gledaj i uči od Danija Olma i Pabla Fornalsa.

- Zašto Barcelona dovodi Griezmanna? Pa uzmite Olma ili Oyarzabala - napisao je odriješito jedan navijač katalonskog kluba.

Por que no apostamos por jugadores jóvenes como Dani Olmo y/o Oyarzabal en lugar de Griezman???? El año ya dejamos escapar, por desgracia, a Fabian.

Es un jugador que no está hecho. Viene de la liga croata y vale que si que parece que va a tener nivel pero nos quejamos de que traen jugadores sin experiencia y queremos traer a Dani Olmo?? Y no creo que le quite el sitio ni a Mina, Denis, Nolito ni Aspas