Olmo vs. Félix: Ne bojimo se Benfice! I moji stižu u Zagreb

“Pirenejski derbi”, Španjolac protiv Portugalca. Sve bi se u četvrtak u igri Dinama i Benfice (18:55, Arena Sport 1) trebalo vrtjeti oko Danija Olma (20) i Joãa Félixa (19), nogometnih dragulja.

Danija je put iz Barcelone odveo u Hrvatsku, a João nije uspio u Portu jer su ga prozvali preslabim, kao nekad Luku Modrića u Hajduku, pa je obilaznim putem stigao do Benfice. I postao njezin Srećko (Félix).

- Talentiran je i opasan igrač koji zna zabiti i asistirati. Morat ćemo dobro pripaziti na njega, ali i na ostale - kaže Olmo o Félixu.

Ponajbolji igrač Dinama vjeruje u dobar rezultat protiv favoriziranog protivnika.

- Znamo da je Benfica velika momčad, ne samo u portugalskim okvirima, nego i u Europi. Ali mi smo ove sezone igrali jako dobro i nastavit ćemo se pripremati za njih. Imamo dobre rezultate i u prvenstvu i u Europi, što je plod svakodnevnog rada. Vjerujemo u sebe i idemo pobijediti - rekao nam je Dani i dodao:

- Da, možda je Benfica malo veći favorit od nas, ali to nas ne straši. Igramo na našem stadionu, pred jako puno ljudi koji će nas sigurno podržati. Stadion je rasprodan već nekoliko dana i to motivira svakog od nas da pruži 100 posto. Bit će to velika utakmica za gledanje i za uživanje svih navijača i nas igrača.

Benfica sjajno gura i u domaćem prvenstvu, pobjedom nad Portom preuzela je vrh ljestvice.

- Gledao sam tu utakmicu. Jaka su i dobro složena momčad s jako mladim i iskusnim igračima. Imamo vremena za analizu i pripremu da ih probamo ugroziti kontrama - kaže Olmo, kojega ne brine što na klupi neće biti prvog trenera Nenada Bjelice, već će uz teren biti njegov pomoćnik Rene Poms:

- Bit će čudno bez trenera na klupi, uvijek nam ulijeva sigurnost. Ne samo tijekom utakmice, nego na svakom treningu. Sad neće smjeti biti kraj terena, ali to neće biti prepreka da ne budemo na 100 posto. Rene i Nino s njim su cijelu sezonu i znaju što momčadi treba. Bit ćemo ujedinjeni, kao i uvijek.

Dani će na okršajima protiv portugalskog velikana imati posebnu podršku s tribina.

- Da, doći će mi obitelj i prijatelji vidjeti ovu utakmicu, ali i uzvrat u Portugalu. Roditelji i svi drugi - rekao je Olmo i zaključio:

- Ići ćemo maksimalno u svakoj utakmici, kao i dosad. Imali smo sjajnu zadnju utakmicu protiv Plzeňa, tako trebamo i nastaviti. Moramo igrati momčadski i to će biti ključ pobjede.

U velikanima kao mali

BARCELONA Dani je počeo igrati nogomet u Espanyolu, a u čuvenu Barceloninu akademiju ‘La Masiju’ stigao je kao devetogodišnjak. Dinamo ga je doveo kao 16-godišnjaka 2014. za 200.000 eura, debitirao je pola godine poslije.

Dani je počeo igrati nogomet u Espanyolu, a u čuvenu Barceloninu akademiju ‘La Masiju’ stigao je kao devetogodišnjak. Dinamo ga je doveo kao 16-godišnjaka 2014. za 200.000 eura, debitirao je pola godine poslije. PORTO João je prve nogometne korake napravio u malom klubu Os Pestinhas, a s devet godina primijetio ga je Porto. Nakon pet godina pustio ga je uz objašnjenje kako je preslab. Benfica ga je prisvojila i - pogodila.

Jako su poskupjeli

6,5 milijuna eura vrijednost je Danija Olma prema Transfermarktu. Kad je došao u Dinamo 2015., vrijedio je svega 300.000 eura.

vrijednost je Danija Olma prema Transfermarktu. Kad je došao u Dinamo 2015., vrijedio je svega 300.000 eura. 15 milijuna eura vrijedi João prema Transfermarktu. Lani je vrijedio samo milijun.

Statistika

15 golova i 19 asistencija u 89 nastupa ima Dani Olmo u pet godina u Dinamu.

i 19 asistencija u 89 nastupa ima Dani Olmo u pet godina u Dinamu. 11 golova i šest asistencija u 28 nastupa ima João Félix u prvoj sezoni za seniore Benfice. Za B-momčad zabio je sedam golova.

Olmo je standardniji

2268 minuta odigrao je Dani Olmo ove sezone u Dinamu. Džoker s klupe za pričuve bio je u sedam utakmica, a za gol mu treba u prosjeku 378 minuta. Zabio je u prvoj utakmici protiv Viktorije Plzeň.

odigrao je Dani Olmo ove sezone u Dinamu. Džoker s klupe za pričuve bio je u sedam utakmica, a za gol mu treba u prosjeku 378 minuta. Zabio je u prvoj utakmici protiv Viktorije Plzeň. 1649 minuta odigrao je João Félix u ovoj sezoni. S klupe je ulazio u 11 utakmica, a prosječno mu za gol treba 150 minuta. U rujnu i listopadu pauzirao je zbog ozljede gležnja, propustivši tri utakmice Benfice.

Europska liga

DEBITANTI Dinamo je jedan od četiri kluba koji nikad nisu igrali ovu fazu Europske lige, uz Slaviju Prag, Eintracht i Rennes.

Dinamo je jedan od četiri kluba koji nikad nisu igrali ovu fazu Europske lige, uz Slaviju Prag, Eintracht i Rennes. ISKUSNI Benfica je odigrala više utakmica u nokaut-fazi Europske lige od bilo kojeg drugog kluba (34). Igrala je četvrtfinale 2010., polufinale 2011. i finala 2013. i 2014.

USPJEŠAN Dinamo je pobijedio u tri od četiri domaće utakmice protiv portugalskih klubova u Europi, ali u zadnjoj je izgubio od Porta (2-0), kao i na svih šest gostovanja u Portugalu.

Dinamo je pobijedio u tri od četiri domaće utakmice protiv portugalskih klubova u Europi, ali u zadnjoj je izgubio od Porta (2-0), kao i na svih šest gostovanja u Portugalu. HARIS SEFEROVIĆ Igrač Benfice dijeli svlačionicu s Mariom Gavranovićem u švicarskoj reprezentaciji, a igrao je i s Izetom Hajrovićem u Grasshoppersu u sezoni 2009/10.

Igrač Benfice dijeli svlačionicu s Mariom Gavranovićem u švicarskoj reprezentaciji, a igrao je i s Izetom Hajrovićem u Grasshoppersu u sezoni 2009/10. NEPORAŽENI Benfica nije izgubila u pet utakmica protiv hrvatskih klubova u Europi. Protiv Dinama su pobijedili dvije i remizirali jednu utakmicu. Hajduk je kod kuće remizirao i u gostima izgubio.

Tema: DAN 'd': Sve o europskom Dinamu i utakmici s Benficom