Olmo zabio u golijadi Leipziga u Istanbulu, Rusi slomili Rennes

Leipzig je u Istanbulu imao veliku prednost, ali na kraju su sve spašavali u zadnjim trenucima utakmice. Bivši nogometaš Dinama Dani Olmo zabio je za 3-1, a sve je spasio Sorloth (4-3) u sudačkoj nadoknadi

<p>Nogometaši <strong>RB Leipziga</strong> osvojili su važna tri boda u borbi za plasman u osminu finala Lige prvaka nakon što su u 'ludom' susretu u Istanbulu pobijedili <strong>Istanbul Basaksehira</strong> sa<strong> 4-3</strong>. Gosti su imali 2-0 i 3-1, no domaćin je predvođen trostrukim strijelcem <strong>Irfanom Kahvecijem </strong>uspio izjednačiti na 3-3. Ipak, u drugoj minuti nadoknade njemački sastav je stigao do pobjede.</p><p>Leipzig je poveo u 26. minuti, <strong>Marcel Sabitzer </strong>je pucao sa više od 25 metara, ali je lopta na putu do gola pogodila <strong>Yussufa Poulsena </strong>i prevarila domaćeg vratara. Mukiele je u 43. minuti zabio za 2-0, no u posljednjim trenucima prvog dijela Irfan Kahveci je vratio turskog prvaka u život. <strong>Edin Višća </strong>je iz kornera uputio prizemnu loptu na rub kaznenog prostora, a Kahveci je sjajnim udarcem pogodio za 2-1.</p><p><strong>Dani Olmo </strong>je lijepo zabio za 3-1 u 66. minuti, no samo šest minuta kasnije Kahveci je smanjio na 2-3. Sjajnu predstavu 25-godišnji turski veznjak je okrunio fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 85. minuti. No, to nije bilo dovoljno, jer je Leipzig u drugoj minuti nadoknade stigao do pobjede. <strong>Alexander Sorloth </strong>je sjajnim udarcem sa 20 metara pogodio za 4-3.</p><p>U drugom susreti večeri u ovoj skupini <strong>Manchester United</strong> dočekuje <strong>PSG</strong>, a "Crvenim vragovima" je dovoljan bod kako bi osigurali jednu od prve dvije pozicije. ManU vodi na ljestvici s devet bodova, koliko ima i Leipzig, dok je PSG treći sa šest bodova. Istanbul Basaksehir je ispao iz svih kombinacija, posljednji je s tri boda.</p><p>U susretu E skupine <strong>Krasnodar </strong>je pobijedio <strong>Rennes </strong>sa <strong>1-0 </strong>osiguravši treće mjesto i plasman u Europsku ligu. Pogodak odluke zabio je <strong>Marcus Berg</strong> u 72. minuti. <strong>Aleksander Martinović</strong> je uputio jednu dugačku loptu, Berg je bio brži od francuskim stopera, izašao je sam ispred Romaina Salina i lijepo zabio za 1-0.</p>