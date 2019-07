Skandal u boksu! Izazivač za titulu se borio pod dopingom

Dillian Whyte pobijedio je Oscara Rivasa u subotu jednoglasnom odlukom sudaca u zaista fantastičnom meču na priredbi u Londonu, no onda su svi saznali zašto je bio tako poletan. Britanska antidopinška organizacija potvrdila je da je Jamajčanin bio pozitivan na doping testu na jednu ili više zabranjenih supstanci.

Nadležne institucije su odmah počele s procesom kako bi doznali što je koristio i kako je do toga došlo. No ono što je zanimljivo je to da su rezultati navodno bili poznati tri dana prije meča, a to je znao i Whyte i njegovi članovi tima, no borba je ipak odrađena na inzistiranje krovnog tijela za britanski boks.

Whyte je u tom meču pobijedio nakon 12 rundi jednoglasnom odlukom sudaca te je osvojio naslov privremenog WBC prvaka čime je dobio pravo na obveznu borbu s Wilderom kao glavni izazivač, no čini se da je to sve palo u vodu nakon pada na doping testu.

Kako pišu britanski mediji, Jamajčanin je bio težak 117,5 kilograma što je bilo neuobičajeno za njega. Whyte i njegov tim nisu još ništa komentirali, a borcu ovo nije prvi pad na doping testu. Prvi put je bio pozitivan 2012. godine kada su ga nadležne institucije suspendirale na dvije godine.