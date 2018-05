Omiš je sad dobio neslužbeno svjetsko prvenstvo legendi...

Ne prođe dan a da neko iz hrvatskog sporta ne zavapi za financijskom pomoći i požali se kako bez više novca neće biti ni sporta. Dobro, novca u sportu nikad dosta, ali nešto bi mogli napraviti i klubovi sami za sebe. Najbolji primjer da se može bivši je rukometni golman Mario Čaljkušić, koji je bez pomoći saveza i rukometnih klubova prije osam godina krenuo u organizaciju kampa rukometnih golmana, koji će ovoga ljeta doživjeti svoje osmo izdanje. Lani je poduzetni Čaljkušić organizirao i Svjetski kup rukometnih veterana, a ove godine će cijelu priču zaokružiti kampom za igrače pod okriljem velike Barcelone, koji organizira sa svojim prijateljem, igračem Barcelone Borkom Ristovskim. Kad se sve zbroji i oduzme, grad na ušću Cetine u more ove će godine od tri projekta u organizaciji Čaljkušića i njegovih suradnika, profitirati s preko 5000 noćenja u predsezoni, te milijunima potrošenima u izvanpansionskoj potrošnji u gradu.

Prvi od tri rukometna projekta starta večeras, drugim po redu 'Svjetskim Ožujsko kupom rukometnih veterana' a okupit će preko 650 igračica i igrača, rukometnih veterana iz 25 zemalja svijeta, koje se slobodno može nazvati i neslužbenim prvenstvom svijeta za umirovljene rukometaše i rukometašice. U Omiš stiže oko 650 rukometašica i rukometaša, i to ne samo iz Hrvatske i tzv. rukometnih zemalja iz najbližeg okruženja Hrvatske, nego i iz Njemačke, Turske, Francuske..., čak i iz dalekoga Brazila.

- Turnir je već nakon prvoga izdanja dobio jako pozitivne ocjene i nadamo se da ćemo nastaviti rasti i postati nezaobilazno mjesto za sve zaljubljenike u rukomet - otkrio nam je suorganizator turnira Mario Čaljkušić, kojem pomažu najveći rukometni portal na svijetu 'Handball - Planet' te hrvatska veteranska ekipa 'Zlatne Godine', koja je i osvojila prvi kup u kategoriji rukometaša 50+.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Turnir se igra u pet kategorija, tri muške 35+ , 42+ te 50+, i dvije ženske 30+ te 40+, a okuplja veliki broj poznatih imena. Lani su sudjelovali Patrik Ćavar, Nikša Kaleb, Valerij Gopin, Andrej Tjumencev, Svitlana Pasičnik..., a ove godine se očekuju i brojna druga poznata imena svjetskog rukometa, nositelji olimpijskih, svjetskih i europskih odličja.

Dani rukometa u Omišu nastavljaju se krajem lipnja, kada na osmi po redu kamp stiže dvjestotinjak mladih golmana iz cijele Europe, s kojima će raditi najbolji svjetski treneri. U prošlosti su kamp pohodili legende poput Bašića, Vujovića, Omeyera, Alilovića, Hvidta, Miklera, Šege, Ristovskog...

- Projekt kampa rukometnih vratara sam je po sebi jedinstven i privlači jako veliki broj sudionika, no vrlo često uz rukometne golmane dolaze i njihove obitelji, supružnici, prijatelji, roditelji..., koji koriste priliku za uživanje u prekrasnoj prirodi i lijepom vremenu. Tako spajaju ugodno i korisno - kaže Čaljkušić i dodaje:

- Ono što svakako vrijedi napomenuti su idealni uvjeti, kako u Sportskom centru Omiš, jednom od najljepših u Hrvatskoj, čije dvije novoizgrađene dvorane nude vrhunske uvjete za rad, tako i smještaj u Kampu Galeb. Kombinacija vrhunskog smještaja, hrane i dvorane, a sve skupa u krugu od stotinjak metara, pružaju idealne uvjete za rad, čime su svi sudionici oduševljeni. Prepoznali su to i čelnici rukometnog diva Barcelone, pa ćemo ove godine odmah nakon kampa rukometnih golmana organizirati i kamp za igrače, i to službeni kamp Barcelone.

Foto: Monika Skolimowska/DPA/PIXSELL

Jedan projekt vuče drugi, a oduševljenje Barceloninog golmana Borka Ristovskog kampom rukometnih golmana, presudilo je da se uključi i preporuči svom klubu da povjeri organizaciju kampa Čaljkušiću i suradnicima.

- To je novi projekt koji ima posebnu težinu zbog toga što iza njega svojim imenom i trenerskim kadrom stoji jedan od najvećih rukometnih klubova na svijetu, moćna Barcelona. I nije do njega došlo slučajno, ljudi iz Barcelone pomno su godinama pratili i analizirali rad kampa rukometnih golmana, i vjerojatno ne bi ni dobili licenciju za kamp Barcelone da nismo radili dobar posao. Potpisali smo ugovor na pet plus pet godina, dovest će nam nekoliko svojih igrača, a kao poseban gost kampa stiže legendarni Patrik Ćavar - otkriva nam Čaljkušić te dodaje kako će svi sudionici kampa dobiti originalnu opremu Barcelone, organizirani jednodnevni izlet, te treninge pod nadzorom ponajboljih rukometnih stručnjaka na svijetu.

Tri navedena događaja ucrtat će ovoga ljeta maleni Omiš krupnim slovima na rukometnu kartu svijeta i teško da se ijedna druga sredina može pohvaliti tolikim brojem rukometaša na jednom mjestu. A sve zahvaljujući entuzijazmu jednog čovjeka, iza kojega ne stoji ni savez, ni klubovi...