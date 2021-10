U prvom susretu glavne runde Uefa Futsal Lige prvaka hrvatski prvak Olmissum slavio je protiv srpskog prvaka KMF Fon 3-1 i širom otvorio vrata plasmana u nastavak natjecanja. Omišani su pred oko 700 gledatelja na svom parketu u SC Ribnjak držali kontrolu susreta od prve do zadnje minute i zasluženo pobijedili.

Gosti su se pokazali kao vrlo nezgodan suparnik, od prve minute zaigrali su čvrsto i organizirano, nekoliko puta opasno su zaprijetili, no sve je opasnosti pred svojim golom sigurno rješavao večeras raspoloženi golman Olmissuma Josip Bilandžić.

U jeku pritiska gostiju poveli su Omišani. Snažni Antonio Sekulić sjajno se ogradio na centru i u primanju lopte okrenuo se oko Slobodana Rajčevića te krenuo sam prema golu i matirao istrčalog golmana Nikolu Joksimovića za vodstvo svoje momčadi već u 5. minuti.

Susret Olmissuma i FON-a i prije početka turnira proglašen je derbijem, utakmicom čiji će pobjednik vrlo vjerojatno biti i ukupan pobjednik skupine, i zbog toga se igralo jako čvrsto i oprezno s obje strane. Brzo vodstvo dovelo je Omišane u prednost, a njihov trener Duje Maretić čestim je zamjenama pokušavao održati visoki ritam i snažan pritisak na suparnika.

Otišla je domaća momčad na odmor s vodstvom iz pete minute, a u petoj minuti nastavka je prednost povećala. Nakon kornera Stjepana Perišića volejem je s desetak metara loptu u mrežu poslao hrvatski reprezentativac Kristijan Postružin.

Imao je nakon toga sjajnu priliku i Pavić, koji je u situaciji jedan na jedan pogodio vratnicu, pred kraj je i kapetanu Perišiću s gol crte klizećim startom loptu u korner izbacio Denis Ramić, glavom je za malo neprecizan bio Hrstić...

U zadnje četiri minute gosti su zaigrali bez golmana i s igračem više u polju pokušali preokrenuti rezultat. I to im je umalo i uspjelo, na 1:19 do kraja gol je zabio Lazar Milosavljević, no Omišani su se do kraja susreta ipak obranili. Štoviše, tri desetinke prije kraja sa svoje je polovine terena kapetan Perišić zabio za 3-1 i veliko slavlje navijača zeleno - plavih.

Omišani su upisali pobjedu koja im širom otvara vrata plasmana u nastavak natjecanja, no prije toga moraju odigrati još dva susreta, prvi već sutra u 20:00 sati kada na Ribnjaku dočekuju austrijski Linz.