On je 'luđa' verzija Simeonea, preživio rak i zovu ga Majmun

German Burgos (49) više nego dostojno zamijenio je vatrenog Diega Simeonea u sinoćnjem madridskom derbiju u borbi za prvi europski trofej sezone. Ne samo da je Burgos temperamentom itekako sličan Cholu, a nerijetko i puno luđi od svog prijatelja i šefa, nego je riječ i o stručnjaku kojeg u nogometnom svijetu prati glas velikog inovatora i iznimno hrabrog trenera.

I dok je kažnjeni Simeone ludovao u svečanoj loži, nervozno prevalio desetke kilometara užurbanim hodom gledajući kako njegovi ratnici jure ušminkane 'kraljeve', dolje je stvari pod kontrolom držao čovjek koji je nadimak Majmun (El Mono) zaradio još u vrijeme svojih golmanskih dana u River Plateu, Mallorci i Atletico Madridu. I to ne bez razloga. Nadimak je zaslužio zbog ludih parada i još luđih bacanja u noge protivničkim igračima, izlazaka gotovo do polovice terena, ali i općenito stila života i izjava tipa: 'Lud sam? Pa naravno da sam lud, golman sam'.

A kada malo pogledate i usporedite karijere El Mona i Chola, shvatite da jedan bez drugoga jednostavno ne mogu. Zajedno su godinama igrali u argentinskoj reprezentaciji i Atleticu, a nakon što su krenuli u trenerske vode veliki vođa Simeone godinu dana starijeg prijatelja poveo je sa sobom. Najprije u Cataniju, potom u Racing, a onda i u Atletico Madrid gdje čine nedodirljivi dvojac spreman na sve, pa i rušiti velikane Barcelonu i Real Madrid te osvajati titule poput sinoćnjeg Superkupa.

Prebolio rak pluća

No, daleko od toga da je Germana Burgosa život mazio. U Europu je stigao nakon osvojenog naslova s Riverom pa preko Mallorce stigao u Atletico, no 2001. mora s klubom u drugu ligu. Burgos ostaje na golu i vraća se zajedno s Atleticom u Primeru, no velike sportske uspjehe poremetila mu je grozna dijagnoza. Burgosu je 2003. godine dijagnosticiran rak pluća, a on umjesto da prekine karijeru, nastavlja trenirati i suprotno svim očekivanjima pobjeđuje rak.

Karijeru je završio godinu dana kasnije i dok su mnogi očekivali da će stati na kočnicu, opustiti se, smiriti i posvetiti mirnijem načinu života, daleko od svjetala pozornice, Majmun je postao - pjevač. Rock bend Garb ime nosi po njegovim inicijalima German Adrian Ramon Burgos, a kako on ništa ne može raditi u 'leru', bend nije bio samo pozerska i prolazna ljubav već pravi posao. Snimili su par albuma, imali nastupe uživo...

No, čim se javila njegova srodna duša, u trenerskom smislu, naravno, mikrofon i žestoki rifovi stavljeni su na čekanje, a Simeone i Atletico dobili su puni angažman stručnjaka kakvog bi svaki trener volio imati kraj sebe. Inovativan, požrtvovan, trener s mu*ima, čovjek kojeg ništa ne može zaustaviti, pomalo neprilagođen i ludo odan.

'Mourinho, otkinut ću ti glavu'

Još 2012. godine na sebe je skrenuo pažnju kada je verbalno nasrnuo na Josea Mourinha uz aut liniju. I dok je Special One naviknut da mu se ostali miču s puta kad počne sa svojim nasilničkim ponašanjem, Burgos nije ustuknuo ni milimetra. Dapače, Jose je taj koji se morao zamisliti nakon razmirice.

- Nisam ti ja Tito, otkinut ću ti glavu - poručio je Majmun Mourinhu referirajući se na Joseov prljavi napad na Vilanovu kad ga je prstom piknuo u oko.

Ošamario Ancelottija - slučajno

Dvije godine kasnije, ponovno je Burgos poludio uz aut liniju. I ovoga puta na rasporedu je bio madridski derbi, no na klupi 'kraljeva' bio je mirni Ancelotti, a meta napada glavni sudac Carlos Ferreiro koji je nakon sumnjivog sudara u kaznenom prostoru Reala pokazao žuti - Diegu Costi. Burgosa su šestorica morala držati da ne pregazi suca, a nakon nekoliko 'frazica' kurvin sine i izazivanja na fizički obračun te navodno nenamjernog šamara Ancelottiju dobio je tri utakmice kazne.

Da ne ispadne da je Burgos tek Simeoneov nasilnik, čovjek za prljave poslove i partner u 'zločinu', bivši argentinski golman 2014. postao je prvi trener u povijesti Primere koji je na jednoj utakmici koristio Google naočale. Do tada u nogometu neviđenu inovaciju Simeoneov pomoćnik koristio je kako bi zabilježio statističke podatke s utakmice preko aplikacije 'mediacoach'.

- Naočale su jako korisne za trenere. Vidiš baš sve. Čak i ono što nisi vidio uživo. Na temelju tih podataka popravimo ono što je bilo pogrešno - objasnio je Burgos.

Foto: YouTube/Screenshot

Lik koji na velikom Uefinu Superkupu izgleda kao da je zalutao na stadion, taktički genijalac, 'luđak' veći i od najvećeg 'luđaka' u nogometu, Simeonea, pjevač, čovjek koji je prevario smrt... Sve je to German Burgos - Majmun, desna ruka Diega Simeonea i ljudina bez koje je Atletico Madrid nezamisliv i koja na klupi napravi sve da se izostanak velikog Chola ni ne primijeti...