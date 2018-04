Oni, izgleda, znaju više od nas: Roma na 'redse' u polufinalu!

Ždrijeb polufinala Lige prvaka na rasporedu je danas u Nyonu u 13 sati, a u Romi izgleda već znaju tko će im biti protivnik, a to će biti - Liverpool. Naime, na službenoj stranici talijanskog kluba je stajalo kako se uz utakmicu Roma - Genoa mogu kupiti ulaznice i za Roma - Liverpool.

AS Roma Website Accidentally Advertised Tickets To Face @LFC In The #UCL Semi Finals Before The Draw, Mid Day Today👀 pic.twitter.com/z4oWMp7NUH