OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!
Pobjednički projekt novog Maksimira donosi stadion s 35.000 natkrivenih mjesta, uz poveznicu s kultnom poviješću stadiona. Pogledajte kako bi novi dom 'modrih' trebao izgledati u prepoznatljivoj plavoj boji
Ponukani ovom fotomontažom nagrađenog dizajna novog Maksimira u plavoj boji i noćnom izdanju, koja se dijeli društvenim mrežama, poigrali smo se alatima umjetne inteligencije i izradili još neke prikaze Dinamova stadiona u malo drugačijem ruhu. | Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI