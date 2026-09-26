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FOTO: U DINAMOVOJ VIZURI

OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!

Pobjednički projekt novog Maksimira donosi stadion s 35.000 natkrivenih mjesta, uz poveznicu s kultnom poviješću stadiona. Pogledajte kako bi novi dom 'modrih' trebao izgledati u prepoznatljivoj plavoj boji
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OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!
Ponukani ovom fotomontažom nagrađenog dizajna novog Maksimira u plavoj boji i noćnom izdanju, koja se dijeli društvenim mrežama, poigrali smo se alatima umjetne inteligencije i izradili još neke prikaze Dinamova stadiona u malo drugačijem ruhu. | Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
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Ponukani ovom fotomontažom nagrađenog dizajna novog Maksimira u plavoj boji i noćnom izdanju, koja se dijeli društvenim mrežama, poigrali smo se alatima umjetne inteligencije i izradili još neke prikaze Dinamova stadiona u malo drugačijem ruhu. | Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
Komentari 53

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