Opatija dobila novi stadion, na otvorenje dolazi Kekova Rijeka

Opatija je dobila novi, potpuno rekonstruirani nogometni stadion nakon dvije godine radova, ukupne vrijednosti 6,5 milijuna eura, istaknuto je na konferenciji za medije u četvrtak. Stadion će se svečano otvoriti u petak, nogometnom utakmicom između NK Opatije i HNK Rijeke od 19 sati.

Radovi na rekonstrukciji su počeli krajem 2024. godine, nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova, tvrtkom GP Krk. Vrijednost cijele investicije od kompletne projektne dokumentacije, izgradnje, opremanja, svih zakonom propisanih nadzora i voditelja projekta kao i ostalim povezanim troškovima je 6.5 milijuna eura.

Projekt je realiziran kroz gradsku tvrtku Opatiju 21, a financiranje je osigurano kreditnim sredstvima HBOR-a i kreditom Zagrebačke banke. U završnoj fazi Grad Opatija je putem natječaja na koji se je javio osigurao i dodatnu potporu Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 250.000 eura.

Novi stadion je projektiran i izveden prema infrastrukturnim kriterijima Hrvatskog nogometnog saveza za natjecanja drugog ranga hrvatske nogometne lige. Raspolaže s 802 sjedeća mjesta, glavnim terenom, manjim pomoćnim terenom te terenom za zagrijavanje, tribinom za domaće i odvojenom tribinom za gostujuće navijače te suvremenim prostorima namijenjenima igračima, trenerima, sucima, službenim osobama i gledateljima.

Na terenu je postavljena nova, moderna, visoko kvalitetna podloga s umjetnom travom standarda FIFA Quality Pro. U glavnoj zgradi stadiona su svlačionice, prostorije za trenere i suce, prostor prve pomoći, prostor za doping-kontrolu, unutarnji prostor za vježbanje, spremišta, VIP prostor te ugostiteljski sadržaj i fan shop. Projekt potpisuje tvrtka Herman projekt.

Opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin ovom prigodom je ustvrdio da otvaranje stadiona predstavlja ostvarenje jednog od najvažnijih opatijskih sportskih projekata.

- Ovo nije samo novi stadion za opatijske nogometaše nego investicija u opatijski sport, djecu i mlade te budućnost našeg grada. Desetljećima se sanjalo i maštalo o novom nogometnom stadionu razine koja priliči klubu koji djeluje punih 115 godina, a danas taj projekt postaje stvarnost”, istaknuo je Kirigin.

Stadionom će se prvenstveno koristiti NK Opatija, za sve uzrasne kategorije, a u slobodnim terminima moći će ga koristiti i ostali sportski klubovi članovi Sportskog saveza grada Opatije, te rekreativci, kao i strani klubovi za pripreme, za što su već pristigli prvi konkretni upiti.

Predsjednik NK Opatija Robert Perčić ustvrdio je da je ovaj stadion sve što klubu treba.

- Podloga koja je postavljena jedina je ispravna varijanta za naših 250 djece koja treniraju svakodnevno, a ako je podloga dobra za Ligu prvaka, bit će dobra i nama. Još samo čekamo dobivanje licence drugog ranga HNL-a, što bi trebalo biti uskoro, pa će se i seniori vratiti u Opatiju - rekao je Perčić.