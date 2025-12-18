Opća pomama za Hrvatom (14): Englezi su ga pozvali, a može igrati za čak pet reprezentacija

Hrvatski nogomet mogao bi ostati bez jednog velikog talenta koji brani boje svjetskog velikana. William Ferdinand Cvek, četrnaestogodišnji veznjak slavne Barcelonine akademije La Masije, dobio je poziv engleske U15 reprezentacije, što je upalilo alarme u domaćim nogometnim krugovima.

Vijest je posebno odjeknula jer je Cvek, mladić iznimnog potencijala, ne tako davno nosio dres Hrvatske, nastupajući za našu U14 selekciju. Sada se čini da je Engleski nogometni savez (FA) odlučio krenuti u ofenzivu i osigurati njegove usluge za budućnost.

Ovo je potez koji potvrđuje da se bitka za nogometne talente s dvojnim ili višestrukim državljanstvima vodi na svim razinama, od najmlađih uzrasta. Gubitak igrača koji se razvija u jednom od najboljih sustava na svijetu bio bi značajan udarac za budućnost "vatrenih", pogotovo jer je Cvek već pokazao privrženost hrvatskim bojama.

+Poziv u selekciju "Gordog Albiona" stigao je za tri prijateljske utakmice koje će engleska U15 reprezentacija odigrati tijekom prosinca protiv jakih suparnika: Islanda, Španjolske i Italije. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Englezi zovu mladog veznjaka. Cvek je trebao biti dio njihovog kampa još u listopadu, no tada ga je spriječila ozljeda. Upornost Engleskog nogometnog saveza jasan je pokazatelj koliko ozbiljno računaju na njega i koliko ga visoko cijene.

Činjenica da ga pozivaju na utakmice protiv Španjolske i Italije, dviju nogometnih velesila, sugerira da ga žele testirati na najvišoj mogućoj razini za njegov uzrast. Za Cveka je to prilika da se dokaže u izuzetno jakoj konkurenciji, no za Hrvatski nogometni savez to je znak da se mora brzo reagirati ukoliko ne žele da im jedan od najperspektivnijih izdanaka dijaspore promakne kroz prste. Engleska je poznata po svom sustavnom i agresivnom pristupu vrbovanju talenata, a Cvekov slučaj samo je posljednji u nizu.

Impresivan nogometni put: od Reala i PSV-a do La Masije

Da se ne radi o bilo kakvom talentu, svjedoči i Cvekov nogometni životopis koji je, unatoč njegovoj dobi, uistinu impresivan. Prije nego što je prije pet godina stigao u Barceloninu čuvenu tvornicu talenata, La Masiju, William Ferdinand je brusio vještine u još dva europska velikana. Proveo je dvije godine u omladinskom pogonu Real Madrida te jednu godinu u akademiji nizozemskog PSV-a iz Eindhovena.

Prolazak kroz tri tako različita, a opet vrhunska nogometna sustava dao mu je širinu i razumijevanje igre kakvo rijetko koji četrnaestogodišnjak posjeduje. U Barceloni se ustalio kao jedan od ključnih igrača svoje generacije, a njegov talent za kontrolu lopte, viziju igre i taktičku zrelost redovito hvale treneri u klupskoj akademiji. Njegov razvojni put pokazuje da se radi o igraču koji je od malih nogu navikao na najviše standarde i pritisak igranja u velikim klubovima.

Situacija oko Cveka dodatno je komplicirana jer on ima pravo nastupa za čak pet država. Rođen je u Australiji, što mu otvara vrata i te reprezentacije. Zbog korijena može igrati za Hrvatsku i Filipine, a zbog godina provedenih u Španjolskoj ispunjava uvjete i za dobivanje njihovog sportskog državljanstva. Sada se u tu priču aktivno uključila i Engleska.