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OPERACION LIVAKOVIĆ 'Vatreni' sve bliže Barci, sletjela ponuda! Jedan je čovjek ključ u transferu

Piše Josip Tolić,
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OPERACION LIVAKOVIĆ 'Vatreni' sve bliže Barci, sletjela ponuda! Jedan je čovjek ključ u transferu
Foto: 433/Instagram, Reuters/PIXSELL
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Livaković je sve bliže Barceloni! Barca lovi Hrvata za oko 3 mil. eura, a Dinamo čeka rasplet i ne želi kratku posudbu

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Dominik Livaković (31) svakim je danom sve bliže Barceloni. Hrvatski reprezentativni golman iščekuje konačan dogovor između katalonskog velikana i Fenerbahčea, dok je Dinamo trenutačno u drugom planu jer mu Turci postavljaju uvjete koji maksimirskom klubu nisu po volji, ali bi mogao doći na Maksimir obilaznim putem na posudbu. S "blaugranom" će se, čini se, Turci ipak lakše dogovoriti, a i voljni su popustiti kad je u pitanju odšteta. Spominje se cifra od oko tri milijuna eura.

Barca je poslala ponudu Feneru za transfer Zadranina, objavio je u četvrtak Carlos Montfort, novinar Sporta koji je dobro upućen u zbivanja u klubu. Da se nešto ozbiljno kuha, potvrdio je u srijedu i insajder za transfere Fabrizio Romano, koji je potvrdio napise kako ga Barcelona planira otkupiti i dovesti kao zamjenu Joanu Garciji nakon što Wojciechu Szczesnyju na ljeto istekne ugovor.

Novinar Marce Luis F. Rojo piše kako sportski direktor Deco razmišlja o idućoj sezoni nakon izlaznih transfera Inakija Pene u Panathinaikos te posudbi Marc-Andrea ter Stegena u Ajax i Arona Yaakobishvilija u Andorru. Marca dodaje i kako je Barcelona blizu dogovora s Dimitrijem (?!) Livakovićem, kako su pregovori uznapredovali, ali još ništa nije gotovo. Turski novinar Yagiz Sabuncoglu je u srijedu poslijepodne objavio kako je Livaković sve dogovorio s Barcom i kako su počeli pregovori između klubova.

Barceloni taj transfer nije prioritet jer se radi o poziciji za iduću sezonu, već primarno želi riješiti prodaju desnog beka Hectora Forta i stopera Marca Casadoa. Ipak, posao bi se trebao realizirati zahvaljujući upornosti hrvatskog menadžera Andyja Bare, s kojim Deco ima odlične odnose zbog ranijih poslova pri dovođenju Danija Olma i Joana Garcije i rješavanju nekih zahtjevnih situacija s igračima, ističe Marca.

Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

Gdje je u svemu tome Dinamo? U Maksimiru i dalje nemaju jasnu politiku tko će im biti na golu od jeseni, ali nisu za to da Livaković dođe na posudbu iz Barcelone samo na jednu sezonu jer bi time iduće ljeto ponovno bili u potrazi za golmanom. Traže dugoročnije rješenje, što dakako ne ide u korist Barceloni koja bi mu ipak trebala preuzeti veći dio plaće.

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