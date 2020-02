Opet ću morati gledati 'meme' kako plačem, što mi Kobe čini

Mnogi slavni su bili u Staples Centru u ponedjeljak navečer kako bi odali počast Kobeju Bryantu i njegovoj Giannu. Mnogi su pustili i suzu, među njima, naravno i njegova supruga Vanessa, a suze jednoga od najvećih, možda i najvećega - Michaela Jordana, taknule su sve prisutne.

- Imati Kobeja bilo je kao imati maloga brata. Znate, ono, oni vam ulaze u ormar, uzimaju igračke... Naporni su. Tako je i mene Kobe znao zvati u dva, tri sata ujutro. Pričati o košarci, pitati o radu nogu, driblinzima, trikovima. Htio je biti najbolji košarkaš koji je mogao biti, a ja sam mu htio biti najbolji stariji brat koji sam mogao biti - rekao je lica prepunog suza Jordan.

Foto: LUCY NICHOLSON

- Divio sam mu se zbog njegove strasti i želje. Rijetko kada vidite nekoga tko se želi poboljšati svaki dan. Ne samo u sportu, već kao suprug ili otac. Inspiriran sam zbog svega što je napravio s Vanessom i svojom djecom. Jedva čekam doći doma jer sam i ja otac kćeri, da ih zagrlim i vidim osmjehe i ljubav koje nam donose kao roditeljima. To sam naučio od njega - pohvalio ga je dobar prijatelj pa se prisjetio zajedničke zgode.

- I evo, rekao sam supruzi da neću ovo raditi jer ne želim narednih tri-četiri godine gledati 'meme' o plačućem meni - našalio se na svoj račun veliki Jordan.

'Meme' njega kako plače postao je viralan na društvenim mrežama nakon govora povodom primanja u Košarkašku kuću slavnih 2009.

- To od mene napravi Kobe, a mislim da i njegova supruga i poznanici mogu reći to isto. On je znao kako vam prići na osoban način, čak i da bude naporan, ali da izvuče najbolje iz vas. Prije nekoliko mjeseci mi je rekao u poruci da uči kćer neke nove trikove pa me pitao o čemu sam ja mislio dok sam trenirao košarku s 12 godina, a ja sam mu odgovorio:

- Tad sam trenirao bejzbol - na što je on napisao:

- "Umirem od smijeha", a to je sve u dva ujutro - prepričava legenda svjetske košarke.

- Kada je Kobe Bryant umro, umro je i dio mene. Ali živjet ću s mišlju da sam imao malog brata i da sam mu pokušao pomoći kako god sam mogao. Počivaj u miru, braco - zaključio je.