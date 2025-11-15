Opet nas podcjenjuju! Kladionice dale Hrvatskoj manje šanse za osvajanje SP-a nego Kolumbiji

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Dovoljan bi bio i remi protiv Farana, ali pobijedili su 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70'). Istaknimo kako je Hrvatska tek treća europska reprezentacija koja je potvrdila plasman na SP-u nakon Engleske i Francuske.

"Vatreni" su u sedam odigranih utakmica ostvarili šest pobjeda uz remi protiv Češke uz 23 postignuta i tek dva primljena gola. Ipak, posao još nije sasvim gotov, Hrvatsku još u ponedjeljak čeka zadnja utakmica kvalifikacija protiv Crne Gore. Dalić je najavio kako neće biti opuštanja, a uz pobjedu i povoljan rasplet drugih utakmica Hrvatska bi mogla izboriti status nositelja.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vjerojatno bi posao u grupnoj fazi bio lakši Hrvatskoj sa statusom nositelja, ali znamo kako su "vatreni" konkurentni protiv svakog protivnika. To potvrđuju i dvije uzastopne medalje s kojima Hrvatska dolazi na turnir u Sjevernu Ameriku.

Unatoč svemu tome, kladionice Hrvatskoj ne daju velike šanse za osvajanje Mundijala. Prema njihovim trenutačnim predviđanjima, Hrvatska je tek 15. favorit za osvajanje turnira, a osma od europskih reprezentacija. Ispred nas je Kolumbija, Belgija, Urugvaj, domaćin Meksiko... Pa i Norveška, koja ima mašinu za golove u Erlingu Haalandu, ali nije igrala Svjetsko prvenstvo od 1998. godine.

Prvi je favorit aktualni europski prvak Španjolska, a drugi je europski doprvak Engleska. Aktualni svjetski prvaci, Argentinci, tek su peti favoriti. I to iza Brazila, koji je bio znatno lošiji u kvalifikacijama. Francuska je treći favorit.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Dodajmo kako je ispred Hrvatske i Italija, s kojom smo odmjerili snage i remizirali na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Talijane, međutim, vrlo vjerojatno čeka doigravanje za SP, osim ako izvedu senzaciju protiv Norveške.