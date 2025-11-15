Obavijesti

Opet nas podcjenjuju! Kladionice dale Hrvatskoj manje šanse za osvajanje SP-a nego Kolumbiji

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1: Hrvatska se pridružila Engleskoj i Francuskoj. Unatoč uspjehu, kladionice im ne daju velike šanse za osvajanje

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Dovoljan bi bio i remi protiv Farana, ali pobijedili su 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70'). Istaknimo kako je Hrvatska tek treća europska reprezentacija koja je potvrdila plasman na SP-u nakon Engleske i Francuske.

"Vatreni" su u sedam odigranih utakmica ostvarili šest pobjeda uz remi protiv Češke uz 23 postignuta i tek dva primljena gola. Ipak, posao još nije sasvim gotov, Hrvatsku još u ponedjeljak čeka zadnja utakmica kvalifikacija protiv Crne Gore. Dalić je najavio kako neće biti opuštanja, a uz pobjedu i povoljan rasplet drugih utakmica Hrvatska bi mogla izboriti status nositelja.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vjerojatno bi posao u grupnoj fazi bio lakši Hrvatskoj sa statusom nositelja, ali znamo kako su "vatreni" konkurentni protiv svakog protivnika. To potvrđuju i dvije uzastopne medalje s kojima Hrvatska dolazi na turnir u Sjevernu Ameriku. 

ANKETA: NE POPUŠTA Dalić odlučno: Livaković treba braniti! Oko njega nema pitanja
Dalić odlučno: Livaković treba braniti! Oko njega nema pitanja

Unatoč svemu tome, kladionice Hrvatskoj ne daju velike šanse za osvajanje Mundijala. Prema njihovim trenutačnim predviđanjima, Hrvatska je tek 15. favorit za osvajanje turnira, a osma od europskih reprezentacija. Ispred nas je Kolumbija, Belgija, Urugvaj, domaćin Meksiko... Pa i Norveška, koja ima mašinu za golove u Erlingu Haalandu, ali nije igrala Svjetsko prvenstvo od 1998. godine.

MLADI AS Vušković: Nisam dobro reagirao kod primljenog gola. Je***a...
Vušković: Nisam dobro reagirao kod primljenog gola. Je***a...

Prvi je favorit aktualni europski prvak Španjolska, a drugi je europski doprvak Engleska. Aktualni svjetski prvaci, Argentinci, tek su peti favoriti. I to iza Brazila, koji je bio znatno lošiji u kvalifikacijama. Francuska je treći favorit.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Ukraine
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Dodajmo kako je ispred Hrvatske i Italija, s kojom smo odmjerili snage i remizirali na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Talijane, međutim, vrlo vjerojatno čeka doigravanje za SP, osim ako izvedu senzaciju protiv Norveške.

