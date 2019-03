Opet nismo izgledali kao drugi na svijetu, sad je stigla kazna

Azerbajdžan je bio blizu, to smo nekako izgurali. Spasila je Hrvatsku mirnoća i klasa Andreja Kramarića. Vidjelo se u tih 90 minuta kako nismo igrali dobro. No, na kraju je rezultat bio dobar. Naravno kad rezultat bude dobar, ne priča se više puno o igri.

Veliki pobjeđuju i kad igraju nešto slabije. Da, ali ne uvijek. Kaznila nas je i pobijedila jedna prosječna reprezentacija. Svaka čast Mađarima, ali da je Hrvatska bila prava, onda nas susjedi ne bi dobili prvi put u povijesti.

Mađarska je slavila u Budimpešti 2-1.

Objektivno, puno je toga ovisilo o "kockastima", a oni su podbacili. Nisu podbacili svi, ali podbacila je velika većina naših igrača. Izbornik Zlatko Dalić odlučio se na četiri promjene u odnosu na četvrtak.

Nahvalio je Josipa Brekala za partiju na desnom boku protiv Azerbajdžana, a onda je protiv Mađara na toj poziciji zaigrao Tin Jedvaj. Ako je Brekalo bio toliko dobar po izborniku, onda je možda trebao ponovno dobiti šansu na istoj poziciji.

Loše je u nekoliko situacija reagirala naša obrana.

Azerbajdžan nije imao klasu da to kazni, iako je imao još nekoliko velikih prilika, ali Mađari su to znali kazniti. Možda je Škot mogao svirati i prekršaj nad Leovcem kod pobjedničkoga gola, ali Hrvatska je neshvatljivo pala i uspavala se u igri nakon vodstva.

Pričat će se puno o golu Szalaija za 1-1. Zabio je iz teške pozicije, kroz ruke Lovri Kaliniću. Morao je Kalinić puno, ali baš puno bolje reagirati u toj situaciji. Lopta mu je prošla kroz ruke i možda će ga baš ovaj primljeni gol stajati pozicije prvoga golmana.

Izgubio je poziciju prvoga golmana u Aston Villi i ako je uskoro ne vrati, onda će vjerojatno jedinica protiv Walesa u Osijeku u lipnju biti Dominik Livaković.

Hrvatska je viceprvak svijeta i nadamo se kako će ovaj poraz biti dovoljno upozorenje pred nastavak kvalifikacija za Euro 2020. godine. Skupina nije preteška, znali smo imati i puno, ali baš puno težih. Treba se dići i već u lipnju srušiti Otočane u Gradskom vrtu. Samo s tom pobjedom može isprati gorak ukus ovog poraza u Budimpešti.

Tri boda, dva kola. Hm, ništa posebno, očekivali smo barem četiri, budimo iskreno, vjerovali u šest, a imamo samo pola od toga. No, moglo je biti i malo gore. Azerbajdžan smo jedva dobili, tu smo imali malo i sreće, sad je u Mađarskoj nije bilo.

Nema razloga za dramu, još je šest kola do kraja kvalifikacija. Na papiru smo jači od svih ostalih u skupini, ali to će trebati pokazati na terenu. Da, s puno boljom igrom i s puno većom željom. Viceprvak svijeta mora izgledati bolje. To je činjenica.

Isto tako je činjenica kako u ove dvije utakmice nije imala pravu igru.