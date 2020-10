Opet se skandira 'Ku-le, Ku-le'! Franko majstor za lude golove

<p>Nakon velikog europskog uspjeha, pobjede u Danskoj i plasmana u EL skupine, momčad <strong>Simona Rožmana</strong> položila je uvijek težak ispit povratka u HNL stvarnost: Rijeka-Belupo 2-0. Teško, zubima i noktima iščupano, uz dozu sreće, ali - 100% zasluženo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Miško i Kule vode slavlje</strong></p><p>Baš kao u Kopenhagenu, u glavnoj ulozi bio je sjajni kapetan Franko Andrijašević, baš kao u Kopenhagenu bio je potreban jedan sretni odbijanac, ali svaku naklonost sreće Rijeka je i neki dan u Danskoj i večeras na svojoj Rujevici apsolutno zaslužila.</p><p>Andrijašević je u tri dana složio dva zlata vrijedna gola, jedan čudniji od drugoga, ali treba rintati 90 minuta i znati uvijek biti tamo gdje treba. Instinkt koji odvaja dobre od natprosječnih. Zato je Franko... Franko. Nogometaš posebne kategorije.</p><p>Svaka čast i jednima i drugima. Belupu koji je neosporni kralj HNL-remija, koji je patio pod dominacijom superiornog protivnika, ali na 0-0 Rijeku držao do 68', a složio i poneku dobru šansu (pa udario ili u zid Ivana Nevistića ili vlastite nepreciznosti).</p><p>Rijeci opet kapa do poda jer je od 1.-90. igrala svoju igru. Sa istih iscrpljenih startnih 11 kao prije tri dana kraljeve remija srušila je umorna, ali uporna, vrijedna, samouvjerene i 'tvrdoglava' - europska Rijeka.</p><p>Niti su se opustili, niti su 'poletjeli', niti su ispali provincijalci koji dobiju u Europi pa se razvodne u HNL-u. Momčad slijedi Rožmana, mladi trener drži svlačionicu radom, znanjem i nogometnom strašću.</p><p>Vremešniji su se navijači naježili kad je stadionom opet odjekivalo 'Ku-le, Kule'! Prije više od četrdeset godina majstoru Miodragu Kustudiću, a danas - novom ljubimcu tribina, Faruku Kulenoviću, kad je iz penala u 90' zabio za 2-0.</p><p>Opet publika na Rujevici, opet fajterska i nepopustljiva Rijeka, opet igrači kojima se ne da u svlačionicu dok slave i pjevaju zajedno sa svojim navijačima. Koji su im, navijački nerealno, skandirali 'Ša-mpi-o-ni'! U njihovim srcima to i jesu, 100%.</p>