Za 24sata utakmicu Hrvatske i Panama (1-0) analizira Nikola Šafarić (45), danas trener Varaždina, a nekad član hrvatske nogometne reprezentacije
NIKOLA ŠAFARIĆ ZA 24SATA PLUS+
'Opet smo bili u grču! Očito je kako su neki naši igrači daleko od svojih najboljih izdanja...'
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Uf, bilo je baš jako teško i najvažnije da smo upisali prva tri boda na Svjetskom prvenstvu. Bili smo baš jako u grču. Osjetilo se na igračima koliko je važna ova utakmica i koliko su velika očekivanja javnosti breme na njihovim leđima.
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