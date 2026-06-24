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NIKOLA ŠAFARIĆ ZA 24SATA PLUS+

'Opet smo bili u grču! Očito je kako su neki naši igrači daleko od svojih najboljih izdanja...'

Piše Ivan Tomašković,
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'Opet smo bili u grču! Očito je kako su neki naši igrači daleko od svojih najboljih izdanja...'
Foto: Goran Stanzl, Sanjin Strukić/PIXSELL

Za 24sata utakmicu Hrvatske i Panama (1-0) analizira Nikola Šafarić (45), danas trener Varaždina, a nekad član hrvatske nogometne reprezentacije

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Uf, bilo je baš jako teško i najvažnije da smo upisali prva tri boda na Svjetskom prvenstvu. Bili smo baš jako u grču. Osjetilo se na igračima koliko je važna ova utakmica i koliko su velika očekivanja javnosti breme na njihovim leđima.

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Komentari 12
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