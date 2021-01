Trener Osijeka Nenad Bjelica gostovao je u nedavnom podcastu "Tribina Istok" i praktički najavio transfer koji je u srijedu i službeno potvrđen. Radi se Mihretu Topčagiću (32) koji je već imao prilike svojevremeno surađivati s hrvatskim stručnjakom u Wolfsbergeru.

Novi napadač Osijeka ima austrijsko državljanstvo, a inače je rodom iz Gračanice iz susjedne nam BiH. Radi se o robusnom, 193 centimetra visokom napadaču koji je na Gradski vrt stigao kao slobodan igrač, a potpisao je ugovor na jednu i pol sezonu s mogućnošću produljenja na još jednu godinu.

S Nenadom Bjelicom ima poseban odnos jer ga je upravo trener Osijeka uveo 2008. u Kärntenu u seniorski nogomet. Surađivali su i kasnije u Wolfsbergeru iz kojeg je Bjelica otišao u Austriju Beč, a Topčagić u kazahstanski Šahter Karagandi za koji je u dvije sezone zabio 19 golova prije nego što se vratio u austrijsku Bundesligu - ovog puta u Altach.

U Altachu je proveo tek polusezonu nakon čega se ponovno vraća u Wolfsberger iz kojeg je otišao u posljednji klub prije dolaska u Osijek - litavsku Suduvu.

Topčagić se u dokumentarcu o Nenadu Bjelici koji je prikazan na HNTV-u prisjetio Bjeličina odlaska iz kluba.

- Sjećam se prvog treninga te sezone, bili smo u svlačionici, a umjesto Bjelice je ušao predsjednik kluba s pomoćnim trenerom, Znali smo da to nije dobra vijest. Predsjednik nam je priopćio da je Bjelica prihvatio ponudu iz Beča i da napušta klub. Igrači su bili tužni, nismo znali kako dalje bez njega. Iskreno, neki od nas su počeli plakati, nije nam bilo drago da takav trener odlazi - kazao je novi Osijekov napadač pa dodao:

- Prije svega želim reći da sam vrlo ponosan što mogu zaigrati za Osijek, klub takve tradicije i velikih ambicija. Kad me Nenad nazvao i pitao postoji li mogućnost da dođem u Osijek, odmah sam rekao da sam itekako zainteresiran i vrlo mi je drago što sam sada ovdje.

Nije dugo razmišljao treba li doći na Gradski vrt.

- Nisam dvojio, ali, naravno, nije u pitanju samo moj odnos s Nenadom. Igrao sam u Suduvi s Ivanom Kardumom, Domagojem Pušićem i Josipom Tadićem, bivšim nogometašima Osijeka koji su mi rekli samo dobre stvari o klubu čiji ću dres ubuduće nositi. Svi su mi odmah poručili da uopće ne razmišljam kada je takva ponuda u pitanju i da sigurno neću pogriješiti, da je to svakako ispravna odluka.

Topčagić će se morati pošteno 'pohrvati' za napadačku poziciju

- Mierez je odlična špica, ima mnogo kvaliteta, a jako je mlad. Golemi je potencijal. Tu sam da mu pomognem i da podižem razinu i uvijek pozitivnu konkurenciju između nas dvojice. On je sigurno top napadač, ali i ja ću dati sve od sebe. Što se mlađih tiče, tek ih trebam upoznati, no ne sumnjam da su kvalitetni čim su u Osijeku. Inače, odradio sam jedan trening i svi su me odmah dobro prihvatili, imam osjećaj da je momčad spremna za velike stvari. Klub ima visoke ambicije, želi nešto osvojiti, kao i trener sa svojim stožerom. Nadam se da ćemo pobijediti u puno utakmica i da ćemo se boriti za titule - kazao je na predstavljanju.

Bjelica zadovoljan

- Mihreta sam vodio u svojim trenerskim i njegovim igračkim počecima, kasnije sam ga iz Admire vratio u Wolfsberger gdje smo imali vrlo lijepe zajedničke trenutke. Zabio je puno golova, uveli smo WAC u Bundesligu, da bi kasnije svatko otišao na svoju stranu. Bila mi je želja dovesti ga u Osijek jer znam kakav je ne samo igrački nego i karakterno. Brzo će se uklopiti u našu momčad, u to uopće ne sumnjam. Isto tako, financijski je za nas dosta povoljna opcija, a riječ je o igraču u najboljim godinama. I treće, tražili smo alternativu za sjajnog Miereza koji se pokazuje u najboljem svjetlu i trebao nam je netko iskusan kada ga treba zamijeniti ili uvesti neku špicu da se razbijaju protivnički bunkeri - kazao je Bjelica pa zatim istaknuo koje karakteristike krase novopridošlo pojačanje:

- Odličan je i snalažljiv u šesnaestercu, fizički vrlo moćan. Dobro igra i nogom i glavom, kao i s igračem na leđima, zasigurno je vrlo upotrebljiv za ono što nam treba. Čim se pojavila ta potreba za još jednim napadačem, odlučio sam ga nazvati i brzo smo se dogovorili, a i on je želio doći bliže kući. On ima neke brojke koje mora ostvariti da bi mu se ugovor produžio do 2023. godine i prvenstveno se nadam da će biti zdrav. U pravim je godinama, u kojima sam osobno igrao najbolji nogomet u karijeri. Stoga vjerujem da će nam pomoći u ostvarenju naših ciljeva - tvrdi Bjelica.

Osijek će drugi dio sezone dočekati na drugom mjestu HNL-a s 33 osvojena boda. Prvi je Dinamo s jednakim brojem bodova iz dvije utakmice manje, a prijeti i treća Gorica s 29 bodova, ali također s dvije utakmice zaostatka.

Prva prepreka u nastavku prvenstva bit će mu gostovanje kod Lokomotive 22. siječnja nakon čega mu na Gradski vrt dolaze Istra (30. siječnja) i Slaven Belupo (2. veljače), a onda slijede dva derbija - Hajduk (6. veljače) dolazi u Osijek, a potom Bjeličina momčad putuje u Zagreb (13. veljače) na derbi s Dinamom.