Oprez, nisu toliko bezopasni: Pa Toledo trpa kao nenormalan

Hrvatska će u nedjelju od 18 sati u prvoj utakmici druge faze odmjeriti snage s Brazilom, a iako su kauboji veliki favoriti, ni južnoamerička reprezentacija nije za baciti. Uostalom, to smo već i osjetili na svojoj koži na SP-u 2015. godine kada smo ih teškom mukom izbacili u osmini finala.

Namučili Francuze

Činjenica je da Francuzi, koji su u ovo prvenstvo ušli kao favoriti uz Dansku, i nisu baš svoji. No svejedno, to je i dalje jedna od najjačih reprezentacija svijeta, a Brazil ih je odmah u prvom kolu - pošteno namučio.

Vodili su Brazilci po 1-2 razlike u prvom poluvremenu, a onda - krah. Francuska je otišla na visokih +5 (16-11) te se sve činilo gotovim.

Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL

Ipak, pokazali su veliku mentalnu snagu, smanjili na -3 do predaha, što je za uvjerljivog autsajdera u ovakvoj utakmici skroz pristojan rezultat. A u drugom poluvremenu opet krah. Padaju na -6 i već je očekivano da će Francuzi nabiti i sve do deset razlike.

No izabranici Washingtona Nunesa opet se nisu dali. Ipak se radi o itekako fizički spremnoj reprezentaciji, a i psihički su Brazilci na razini, pa su se tako nakon -6 vratili i izjednačili utakmicu! Trpao je Jose Toledo na nevjerojatnoj razini, moćnim Francuzima zabio je osam komada kao da je to ništa!

Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Bitni su bili i Langaro i Borges s po tri gola svaki, no Francuska je naposljetku ipak prevagnula te slavila 24-22.

Njemačka ih razbila

No protiv Njemačke su bili - očajni.

Brzo su ih Nijemci ugasili, odmah na početku nabili vodstvo od 9-2 te ga održavali, a naposljetku i povećali te slavili 34-21.

Fenomenalni Gensheimer je zabio deset golova, Fath je nadodao četiri, a isto toliko zabio je i Weinhold.

Foto: Michael Kappeler/DPA/PIXSELL Opet je najbolji bio Toledo, zabijao je i Nantes, no Brazilcima je glavni problem bila - obrana. Ne igraju dobro na preveliki broj golova, a to su i pokazali s tim da su u pet utakmica napravili četiri dobra rezultata - u to uključujemo i egal s Francuskom, a od toga su tri bile utakmice ispod 50 golova (48, 46 i 46).

Nadigrali Srbiju

Protiv Srbije su Brazilci bili blagi favoriti, a iako su u prvim minutama čak i gubili, brzo su susret okrenuli u svoju stranu te onda vodili ostatak utakmice.

Do pobjede su došli timski, iako su zabili tek 25 golova, četiri igrača zabila su četiri ili više te su praktički Srbiju s oba krila i bekovskih pozicija. Pet golova zabio je Toledo, a Chiuffa, Borges i Langaro dodali su po četiri.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL U drugom poluvremenu ipak je došlo do malog pada, Marsenić, Radivojević i Ilić vraćali su orlove u borbu te pred sam kraj utakmice došli na -1 (22-23), no Brazil je ipak prelomio i slavio 24-22.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iznenadili Ruse, lagano s Korejom

Toledo i društvo bili su pravi autsajderi protiv Rusije, no suprotno očekivanjima na gas su nagazili od prve sekunde.

Dibirov (šest golova), Škurinski (pet golova) i Žitnikov (šest golova) držali su Rusiju sami, no Brazil je diktirao tempo od početka.

Foto: Soeren Stache/DPA/PIXSELL Igrali su kako njima paše, a opet su punili s vanjskih i krilnih pozicija. Umjesto Chiuffe sada se malo više angažirao Teixeira s tri gola, Langaro je zabio šest golova, Toledo pet, a najbolji je ponovno bio Borges sa sedam komada.

Ipak, s maksimalnih minus pet (14-9) Rusi su se uspjeli vratiti u drugom poluvremenu te izjednačiti na 19-19, no Brazil je ponovno prelomio.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL A onda su u utakmicu s Korejom ušli ulagano. Borgesi Chiuffa su trpali, no ovaj put im se u 'trening' utakmici pridružio i Rudolph Hackbarth s pet golova te su ulagano slavili 35-26.

Trpaju vanjski igrači i krila

Brazilci gotovo sve svoje pogotke zabijaju na kvalitetu svojih vanjskih igrača poput Toleda ili pak brzinu nekih nižih igrača poput Chiuffe, što bi u teoriji za neke teretnije hrvatske igrače moglo predstavljati problem. Toledo je zabio 25 pogodaka, a od toga - nijedan sedmerac te je po golovima iz igre na drugom mjestu cijelog SP-a!

Ove godine su napokon napravili iskorak, a samim prolazom u drugi krug već su napravili najveći uspjeh u povijesti muške reprezentacije, dok im je ženska ekipa osvojila SP 2013. godine. Sadašnji izbornik Španjolske Jordi Ribera postavio im je temelje, a njegov asistent Nunez zasad ih dobro održava. Brzi su, a obranu im drži Thiagus Petrus dos Santos, rukometaš Barcelone. Sistem u napadu im je razrađen te su itekako opasni.

Što se tiče njihovog plana igre, e to je kao iz udžbenika. Brazilci i dalje igraju klasične napade s puno križanja, odvlačenja i zabadanja, te blokovi koje postavljaju pivoti To u početku bude problem za protivničke obrane, no kasnije se lako priviknu jer Brazilci postanu predvidljivi. Toledo je taj koji ima sve ovlasti u napadu, smije ispucati i 20 lopti ako mu se pruži prilika. Krila u napadima jako malo koriste, samo kad im baš zagusti, ili kad jurnu u kontru.

U obrani gaje onaj divlji stil, s formacijom 4-2 koja često zna namučiti jake reprezentacije, a uostalom mi smo to osjetili 2015. godine. Formaciju po potrebi mijenjaju u 5-1 i 6-0, no to im je već puno slabiji sustav kojeg reprezentacije lakše čitaju...

Već smo igrali s njima

Kauboji su zadnji put s Brazilcima igrali 2015. na Svjetskom prvenstvu u Katru u osmini finala, a tamo su nas dobrano namučili. Hrvatska je izgledala tromo i jako loše, što su Brazilci iskoristili i na poluvremenu vodili s 15-13. Tadašnji izbornik Slavko Goluža probudio je svoje momke u drugom poluvremenu, no i dalje smo se mučili.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Duvnjak tada nije bio na pravoj razini te se teško nosio s pokretnom obranom Brazilaca. U napetoj završnici Hrvatska je ipak uspjela slomiti otpor žestokog protivnika i pobijedila 26-25. Marko Kopljar, koji se umirovio, zabio je tada pet golova dok je kod Brazilaca najbolji bio Joao Silva s također pet komada, no ni njega nema više u reprezentaciji.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U toj utakmici je kod nas iskočio Igor Karačić, koji je bio debitant za našu reprezentaciju, te se lako nosio s brzim Brazilcima. Možda je to i formula za nedjeljnju utakmicu...

