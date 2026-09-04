Oproštaj velike kapetanice: Fabris na Euru odigrala zadnju utakmicu za reprezentaciju

Utakmica protiv Srbije u osmini finala Europskog odbojkaškog prvenstva bila je i zadnja utakmica Samante Fabris (34) u hrvatskoj reprezentacija. Dugogodišnja kapetanica, jedna od najvećih, odlučila je zaključiti reprezentativno poglavlje, koje je trajalo čak 17 godina.

- Za reprezentaciju sam prvi put zaigrala 2009. godine. Teško mi je izdvojiti samo jednu utakmicu jer ih je bilo mnogo i svaka generacija nosi svoje uspomene. Posebno pamtim trenutak kad smo izborile plasman Ligu nacija. Emotivno mi je možda najviše ostala posljednja utakmica i intoniranje himne prije nje, kad znaš da je posljednji put slušaš u hrvatskom dresu - rekla je Samanta.

Protekla dva ljeta nije je bilo u reprezentaciji, ovo je bilo povratničko i posljednje.

- Nakon petnaest godina uzastopnih klupskih sezona i praktički svakog ljeta provedenog s reprezentacijom, došla sam do trenutka kada tijelo više nije pratilo moju želju. Ozljede su se godinama nakupljale i morala sam početi razmišljati odgovornije prema sebi - objasnila je Fabris, koja će klupsku karijeri i dalje nastaviti u Kini.

Zadar: Europsko odbojkaško prvenstvo: Mađarska - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Najvažnije mi je da budem zdrava i da mogu odigrati sezonu na razini na kojoj želim. Ostajem u Kini i idem u klub koji se bori za naslov, tako da motivacije sigurno neće nedostajati. Nakon toliko godina i svega što sam prošla, bilo bi stvarno posebno završiti karijeru podizanjem pehara - rekla je Samanta uz završne rečenice.

- Reprezentaciju sam završila kao igračica, ali ne vjerujem da se od nečega što je bilo dio tebe toliki niz godina ikad stvarno možeš oprostiti. Biti kapetan svoje zemlje dugi niz godina za mene je bila ogromna čast i jedna od stvari na koje sam u karijeri jako ponosna.