SHELBOURNE - RIJEKA 1-3 Nogometaši Radomira Đalovića i dalje nisu u idelanoj formi, ali su uspješno odradili posao u Irskoj, napravili ono što se od njih očekivalo. Radomir Đalović sad puno lakše diše...
Oreč od tragičara postao junak! Čudesni golovi Fruka i Dantasa, ali Rijeka još nije u pravoj formi
Kakva drama u Dublinu! Hrvatski prvak stigao je do toliko važne pobjede (3-1) kod Shelbournea, tako stigao do playoff faze Europske lige. I osigurao si (najmanje) ligašku fazu Konferencijske lige. U svakom slučaju, na Rujevici će se barem do prosinca igrati Europa, a to je ipak najvažnije. Posebice nakon domaćeg poraza (2-1) od Shelbournea. I drame u Dublinu.
