Oreščanin: Kada će Hajduk biti prvak? Stvarno ne mogu reći...

Hajduk je nakon poraza od Dinama 3-1 prvi put nakon šest godina završio ispod trećeg mjesta na tablici. Četvrti je i kreće u Europu u prvom pretkolu Europske lige.

- Bila je to otvorena utakmica, gledatelji su mogli uživati. Dinamu sve čestitke na osvojenoj tituli i današnjoj pobjedi, bili su konkretniji, zabijali su na vrijeme, ali bilo je dijelova igre i u kojima smo mi dominirali - rekao je Siniša Oreščanin, pa nastavio:

- Mi možemo biti zadovoljni izvučenom sezonom, krajem studenog smo stigli u klub, zna se kakvo je tada bilo stanje. Vjerujem kako smo napravili dobar posao, a današnju utakmicu sam shvatio kao test za ono što nas čeka dalje. Rekao bih da je ovo po kvaliteti utakmica bila za 3. ili 4. pretkolo Europske lige, ako ne i više. Dinamo ima status u Europi, rekao bih da je to momčad srednje europske kvalitete. Neću ići u glavu, ali i danas sam vidio neke stvari koje nam nedostaju za veće domete.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Sada sam još vruć, ovako na prvu ne mogu biti dobre volje nakon poraza, ali i bez analiza iz ove utakmice mogu izvući jako puno stvari koje će nam trebati u budućnosti. Sada idemo na odmor, sve ćemo analizirati, pa stiže prijelazni rok u kojem moramo biti jako pametni.

- Golovi uvijek padaju iz pogrešaka, kod prvog smo krivo izbili loptu, drugi i treći su pali nakon prekida. A to smo pripremali i analizirali, no svaka utakmica nosi svoje, a Dinamo ima kvalitetu. Kada će Hajduk biti prvak? Na to vam pitanje ne mogu odgovoriti, vidjet ćemo kako će se odvijati prijelazni rok. Nas čeka vrlo osjetljiv prijelazni rok, tu moramo biti pametni. Mi nismo u platežnoj moći kao Dinamo, to su osjetljive stvari, a teško je pogoditi pravo pojačanje s malo novca. Bilo bi pretenciozno odgovoriti kada će Hajduk biti prvak.