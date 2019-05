Oreščanin: Ne bih se baš složio da je rezultat bio bolji od igre

Kao što ste vidjeli, bila je to dosta napeta utakmica. Mislim da smo mi, što se tiče volje i želje, bili previše okomiti, Inter je to iskoristio i zabio nam gol, rekao je Siniša Oreščanin, trener Hajduka nakon 3-2 pobjede protiv Intera.

- Pokušavali smo naći put kroz tu njihovu zatvorenu formaciju, u poluvremenu smo se malo smirili, jasno dali do znanja kako treba biti složena faza napada. Odradili smo ono što smo htjeli, spriječili smo tranzicije Intera, uspjeli smo zabiti i iskontrolirali drugo poluvrijeme, jedino mi malo nije sjeo taj zadnji gol - dodao je Hajdukov trener.

Potvrdilo se da ovaj ciklus malih utakmica neće biti baš lagan ciklus?

- Inter je momčad koja svima stvara šanse, samo previše golova primaju. Oni definitivno u fazi napada imaju kvalitetu, stvaraju svima dosta šansi. Neću reći da smo ih se pribojavali, ali pokazali su sliku kakvu smo i očekivali. Naša reakcija je bila dobra, ali zabili smo i to nam je dalo mirnoću.

Slažete li se da je rezultat danas bio puno bolji od igre?

- Mislim da je naša pobjeda zaslužena, ne bih se složio da je rezultat bolji od igre. Ulazimo u zadnji mjesec, znate onu priču lovac – lovina... Vidjet ćemo.

Trener Intera Toplak je kazao da su oni imali više konkretnih prilika?

- Svatko ima svoj kut gledanja, ja to ne bih rekao. Mi smo pobijedili, momčad je to iznijela na čelu s Mijom Caktašem, koji je naša perjanica i poentira ono što momčad radi. Igra nosi golove i bodove, mi još uvijek gradimo taj svoj sustav igre, a on je izbacilo Miju koji je kandidat za najboljeg strijelca lige. Vidio sam dosta stvari koje bi mogle biti bolje, ali bit ću malo diplomat i kazati da sam zadovoljan s tri osvojena boda.

Danas opet niste koristili Palaversu, znači li to da neće igrati do kraja sezone?

- Rekao sam da više neću odgovarati na ta pitanja.

Toplak: Malo sam ljut

- Teško je nakon poraza reći da si nečim zadovoljan, ali ja sam zadovoljan pristupom i jednim dijelom taktike. Nezadovoljan sam time što smo primili tri gola iz našeg peterca, a radili smo na tome cijeli tjedan i to me malo ljuti - rekao je trener Intera Samir Toplak.

- U prvom dijelu smo morali bolje reagirati u kontranapadima, biti konkretniji. Hajduk je zasluženo slavio, ali ne bi bilo nezasluženo ni da smo mi izvukli remi. Nakon postignutog gola pustili smo prostora Hajduku, oni su nas pritiskali, ugurali nas u peterac... To je tako, ne možemo očekivati da ćemo biti vrhunski svih 90 minuta, a Hajduk je bio dovoljno kvalitetan da to danas iskoristi i kazni nas. Šteta tih par situacija dekoncentracije, falila nam je mrvica, ali to je vjerojatno ta mrvica dodatne kvalitete koja nam nedostaje - dodao je.