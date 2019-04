Oreščanin: O Palaversi više ne želim pričati, imam svoje ideje

Derbi utakmica, malo se osjetilo u donošenju odluka u trećoj trećini. Utakmicu smo u polju kontrolirali, ali falila nam je zadnja odluka, bilo je jako puno situacija koje su propale zbog nekvalitetnih odluka u trećoj trećini. Ovo je drugi derbi u četiri dana i to se osjetilo na igračima. Po svemu tome i šansama, a jednom su pukli po golu, ovo je realan rezultat. Znamo što je bilo dobro, rekao je nakon 'nule' protiv Osijeka na Poljudu trener Hajduka Siniša Oreščanin.

Jesu li se igrači više potrošili u derbiju s Dinamo nego ste očekivali?

- Probali smo rotacijama i zamjenama u veznoj i prednjoj liniji, ali gost je došao po bod, njima je i bod bio dobar, vidjet ćemo, puno je još do kraja. Bila je 'mind game' u prvih 30 minuta, nismo htjeli ulaziti u njihovu igru, malo smo ih čekali, i kako je išlo poluvrijeme bili smo opasniji, uzeli smo im dosta lopti i mirisalo je na gol u prvom poluvremenu. Stiskali smo ih i u drugom, tjerao nas je rezultat, tjerali su nas i navijači, i to je super, ali to treba znati iskontrolirati. Ovakve utakmice se mogu izgubiti i zbog nekog zalutalog metka, i tek onda je defetizam. Ovu knjigu treba zatvoriti i ići dalje.

Iznenadili ste s Delićem, Palaversa je opet igrao do 60. minute?

- Uvijek imamo neke svoje ideje i zamisli, zbog toga je igrao Delić, a na brojna pitanja o Palaversi sam već odgovorio i nema se potrebe više ponavljati.

Je li ovo bod bliže, ili dva dalje od Europe? Ide Lokomotiva...

- Kad je završila utakmica bio sam nezadovoljan, sad već nisam toliko... Tu smo, da nam je netko dao prije četiri mjeseca ovu poziciju i broj bodova, objeručke bi prihvatili. Svjesni smo da bi pobjedom bili bliže, ali i oni igraju. Pripremamo se za svaku utakmicu dalje, čeka nas Lokomotiva, novi derbi... I danas smo kontrolirali utakmicu, protivnik je bio u podređenom položaju, ali znam i da su navijači nezadovoljni, da žele više... Dosta je vremena do ljeta, treba do tada izvući maksimum, pa ćemo onda razgovarali o pojačanjima. Uzmimo ovo kao još jedna uobičajen dan u uredu, 'penso positivo' Jovanotti...

Koliko vam je nedostajao Caktaš?

- Ne želim se hvatati na te stvari. Vidi se da nam nedostaje, to svi vide, ali mi pokušavamo tražiti rješenja. Danas smo pokušali s Delićem... Produžili smo našu priču, nećemo se dati s ovoga puta da nas nešto poljulja, i dalje kontroliramo situaciju - završio je Oreščanin.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Utakmica je bila dosta tvrda, čvrsta, kakvu smo i htjeli da bude, s obzirom da smo u kratkom roku imali dva izazovna gostovanja, nakon Zaprešića postavili smo se da nam je to i cilj, da odigramo tvrdo, čvrsto, ostanemo netaknute mreže i u tome smo uspjeli. U nekim trenucima smo pokušali nešto i igrati, Hajduk je dobra momčad, i na koncu sam zadovoljan svojim uvodnim tjednom i rezultatima - rekao je Osijekov strateg Dino Skender.

Šok terapija dala je rezultata, što ste im rekli, u čemu je tajna?

- Tek smo krenuli, ne bih ovo nazvao uspjehom. Momčad je bila u psihološkom padu, pokušali smo s našim momcima iz B momčadi malo to podići. Napravili smo balans iskustva i mladih koji su donijeli dozu agresije, intenziteta i neustrašivosti, što smo gajili i u B momčadi. Imali smo samo tri zajednička treninga i mogu biti zadovoljan i ponosan. Napadačka igra traži vrijeme, ali obzirom da smo izmiksali dobru napadačku igru prije par dana u Zaprešiću, pa dobru defenzivno danas na Poljudu, vjerujem da će to biti dobro.

Dojam je da ste jaču momčad imali na klupi, nego na terenu?

- Sve su to igrači koji su dio svlačionice, možda pojedinci nisu spremni za 90 minuta, ali su tu da daju podršku mladima, profesionalci su, shvaćaju da je momčad ispred svakog pojedinca i maksimalno dobro odgovaraju na naše zahtjeve. Bit još puno utakmica i svi će dobiti priliku prije ili poslije, na sve računamo, a vidjet ćemo na ljeto kako ćemo dalje.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Možete li izgurati do Europe?

- Najprije moramo vratiti poljuljano samopouzdanje, a onda ćemo vidjeti možemo li mi to izvući. U ovom tjednu sam zadovoljan prikazanim, čekaju nas velika iskušenja, ali ja sam optimist.

Dojam je da vam je nedostajao samo zadnji pas da kaznite Hajduka?

- Mi smo računali da će Hajduk preuzimati više rizika kako vrijeme bude protjecalo, da će se naći rupe, pukotine, pa da ih kaznimo.

Slažete li se ovo 'bod i pol', jer ste sad ispred Hajduka u međusobnom omjeru?

- Znamo da imamo bolji 'score' od Hajduka i znamo da smo dobili i tu prednost.

Kako vidite rasplet utrke za Europu do kraja sezone?

- Ja sam igračima rekao da se fokusiramo na svaku sljedeću utakmicu, i ne bi bilo lijepo da sad ulazim u matematiku, ne smijemo gubiti fokus od bitnih stvari.

- Je li cilj ući u Europi, ili nešto napraviti u Europi, i vi i Hajduk, jer ovo danas nije bilo dobro? Svatko gleda sa svoje strane, ja sam vidio dobrih stvari... - završio je Skender.