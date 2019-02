Oreščanin: Završnica nam je jako loša, moramo napredovati

Hajduk i Gorica odigrali su neriješeno na Poljudu, a velike probleme igračima stvarala je snažna bura i hladnoća koja je doslovno pa zamrznula mreže na Poljudu

- Vidjeli ste, utakmica je bila zanimljiva, zahtjevna, kakvu smo i očekivali, s protivnikom koji se pripremio s nekim svojim planom igre. Oni su sjajnom obranom onemogućili naša krila, probali smo se adaptirati, napravili jednu ili dvije prilike, ali manjak prilika kvari dojam. Prvo poluvrijeme je bilo 50-50, u drugom smo se presložili. Smatram da smo mi u zadnjih 20 minuta bili opasniji, imali smo pritisak, četiri uzastopna kornera, šanse Caktaša i Gyurcsa pred kraj... Nedostaju nam ta dva boda, ali bit ću pozitivan, nema razloga biti negativan nakon ovakve utakmice - rekao je Siniša Oreščanin nakon remija.

Dojam je da imate problema u završnici, nemate napadača koji može zabiti. Slažete li se s tom konstatacijom?

Naši napadači su krilni igrači koji ulaze u završnicu. Nedostaje nam gol, to stoji... Tudor i Juranović su igrali na bekovima zbog taktičkih razloga. Oni mogu bolje izdržati tranziciju od Fomitschowa.

Sahiti je bio osvježenje, koja je zapravo njegova pozicija?

To je priča od početka, polako pomlađivanje momčadi. Gađamo kad ćemo uvoditi mlade igrače, danas je to bio on, sutra drugi... On može igrati na više pozicija u veznom redu. Dobro je reagirao, ali svaki dan je novi trening, novo dokazivanje.

Protiv četiri momčadi iz gornjeg dijela ljestvice primili ste svega jedan gol?

To me veseli, naravno da tu cijela momčad sudjeluje, ne samo golman i uža obrana. Završio je prvi ciklus od četiri utakmice, naravno da bi bili zadovoljni s još dva boda, ali još je 14 kola i mi ćemo se pokušati ušuljati u Europu - zaključio je Oreščanin.

Sergej Jakirović i njegova Gorica i po treći put su ostali neporaženi protiv Hajduka. Imaju sad jednu pobjedu i dva remija, a trener Goričana očito ima formulu kako igrati i kako se postaviti protiv Splićana.

- Mislim da su obje momčadi dale maksimum po ovim teškim vremenskim uvjetima. Ja sam se pribojavao vremena, imam puno internacionalaca koji ne znaju što je bura, ali smo ih pripremali. Hajduk je dobar u sredini s tim rombom, mladi igrači to dobro rade, ali mi smo im sprječavali lopte u međuprostor prema Jairu, Caktašu... Imali smo i neke prilike ali i Caktaš je mogao zabiti glavom pred kraj, pa je neriješeno najpravedniji ishod - rekao je Jakirović

Ovo je treća utakmica s Hajdukom ove sezone, bez poraza. Želite li za pobjedom?

- Možemo mi žaliti, ali... Hajduk je dobro otvorio proljeće, igraju dobro, i prihvatio bi bod da ga nam je prije utakmice neko ponudio.Oni su naši konkurenti za četvrto mjesto.

Rasplet utrke za Europu?

Mislim da će biti otvoreno do kraja. Ja volim reći da osim Dinama koji ima najbolji kadar, svi ostali smo u ''deset deka'', svako svakoga može dobiti.

Smeta li vas što vas i dalje zovu iznenađenje prvenstva?

Pomalo i da, konstanta smo, imamo 32 boda i mi bi trebali pjevati s obzirom da smo debitanti, kad se uzme u obzir koliko smo bodova uzeli i kakav smo transfer Atiemwena odradili - zaključio je trener Gorice Sergej Jakirović.