Oreščaninu ipak nedostaje još hrabrosti i 'force' naprijed...

Lokomotiva i Hajduk (0-1) u Kranjčevićevoj su odigrali jednu mlaku, utakmicu bez previše rizika, ali do vrijedne, pa i zaslužene pobjede stigli su Splićani. Jedan bijeg Gyurcsa, pa i jedna igračka reakcija Jaira odvela su Hajduk do tri boda, korak bliže Europi. A baš je ta (za izlazak na europsku scenu) zanimljivija no ikad. Dinamo će još jednom biti prvak Hrvatske, Rijeka mirno plovi prema drugoj poziciji, a Osijek je i dalje najbliže trećem mjestu.



Samo će još jedna momčad u Europu, na tu poziciju danas "pucaju" Hajduk, Lokomotiva i Gorica. Sve pod uvjetom, prilično realnim uvjetom, da Inter ne osvoji Kup Hrvatske. I baš stoga čudi večerašnji nastup 'lokosa' i Splićana, utakmica u kojoj se igralo 'na sigurno', u kojoj je svima jedini cilj bio dohvatiti - jedan bod. Hajduk je ipak uspio doći do sva tri, ponajviše zahvaljujući individualnoj klasi Adama Gyurcsa i realizatorskim sposobnostima Jaira.

Hajduk se mučio, Hajduk je opet bio nadomak - sive zone. Splićani su u posljednje tri utakmice zaigrali protiv Osijeka, Dinama i Lokomotive, momčadima koje ganjaju Europu, a tu su bijeli zabili tek jedan gol. Danas protiv Lokomotive. No, i taj je bio dovoljan za određen bodovni iskorak i dolazak na četvrtu poziciju na prvenstvenoj ljestvici. Istina, bijeli su bili bolji od Osijeka i Lokomotive, u solidnom se izdanju i pokazali i protiv Dinama.



No, ostaje dojam da i Oreščaninu nedostaje malo više hrabrosti. I 'force' u igri prema naprijed. Četiri boda iz posljednja tri kola zadržala su Hajduk na pravi put, sada će im borba za Europu postaje nešto lakša. Bez obzira što Lokomotiva i Gorica ni izbliza nemaju toliki pritisak izlaska na europsku scenu. Siniša Oreščanin ni protiv Lokomotive nije 'otvorito karte', već je čekao i dočekao individualnu klasu svojih igrača (Gyurcso, Jairo).



Bijeli sada imaju nešto manji pritisak prije zahtjevnih utakmica, a sada im slijede Rijeka (na Poljudu) i Gorica (u gostima). Dva vrlo teška dvoboja, koja će usmjeriti sezonu splitskoga kluba. Lokomotiva će se u istom razdoblju obračunati s Rudešom i Istrom, a Gorica prije ogleda s Hajdukom gostuje u Zaprešiću.

Vremena za popravak sve je manje, Hajduk je zauzeo "pole position" u borbi za četvrtu poziciju, a kako će na to odgovoriti Lokomotiva i Gorica?