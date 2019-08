Orsato sad nije dosudio penal, a 2013. isključio je Bjelicu...

Young Boys, Fenerbahče, Benfica, Rosenborg. Nastavila se serija europskih utakmica u posljednjih godinu dana u kojima je Dinamo oštećen. Penal, čist kao suza, nije dosudio Daniele Orsato kod 2-0.

Tore Reginiussen rukom je blokirao loptu Danija Olma u kaznenom prostoru. Daniele Orsato je odmahnuo rukom, nije svirao penal, VAR je to morao provjeriti, ali nitko nije reagirao. Nije išao gledati tu situaciju, penal nije dosuđen, a trebao je biti. To je bilo u samoj završnici prvoga poluvremena. Realno, sudac je bio blizu, morao je vidjeti tu ruku i dosuditi penal i bez pomoći VAR-a. Nažalost po Dinamo, nije bilo nikakve provjere.

Talijanski sudac je Dinamu do Rosenborga sudio dvaput. U gostujućoj pobjedi protiv Petrolula u pretkolu Europske lige i u domaćem porazu u skupini Lige prvaka od Porta. Jednom je samo sudio Nenadu Bjelici i to u velikoj utakmici za njega. Austria Beč je u skupini Lige prvaka u sezoni 2013/2014. dočekala Atletico Madrid, koji je te sezone došao sve do finala. Moćna momčad Diega Simeonea je tada u Beču pobijedila 3-0. Malo smo “kopali” i otkrili detalj koji se na dogodio na poluvremenu te bečke utakmice. Madriđani su vodili 2-0, a domaćini su imali dosta prigovora na suđenje.

Nenad Bjelica je u jednom trenutku ispred svlačionica samo malo prigovorio talijanskom sucu, zbog nedosuđenog penala za njegovu momčad. Vjerojatno je od njega tražio da ne “gura” veliki klub protiv Austrije. Dakle, očito da nije bilo nikakve prevelike drame, ali Talijan je bio neumoljiv. Isključio je Bjelicu, koji, naravno, više nije mogao izaći na teren. Nije vodio momčad u drugom poluvremenu, a nije mogao voditi utakmicu četvrtog protiv Atletica na kultnom Vicente Calderonu. Morao je biti na tribinama zbog Orsatove odluke. Šest godina kasnije, Nenad i Danijele su se ponovno susreli. Sad je Bjelica dobio utakmicu, ali trebalo je to biti i uvjerljivije.

Da je talijanski sudac imao samo hrabrosti, Dinamo bi imao i drugi penal na utakmici. Tko zna što mu se motalo po glavi. Možda je smatrao da su dva penala u jednom poluvremenu u ovakvoj utakmici previše. Bilo kako bilo, činjenica je kako se Zagrepčane jako oštetilo u mnogim europskim utakmicama u posljednjih godinu dana. Valjda će u Norveškoj suđenje biti dobro. Kad je posljednji put Dinamo u pretkolu Lige prvaka gostovao u ovoj zemlji, u kolovozu 2015. godine protiv Moldea, protiv njega su dosuđena čak tri penala. Dinamo je na kraju svejedno prošao dalje.