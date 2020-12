Ne, poslije CSKA nije bilo nikakve posebne proslave. Čeka nas još nekoliko utakmica do kraja jeseni, ali naravno da smo svi bili izuzetno sretni. Pobjedu smo malo proslavili u svlačionici i to je bilo to, kaže nam Mislav Oršić.

Hrvatski reprezentativac bio je jedan od glavnih junaka u pobjedi 3-1 Dinama nad CSKA iz Moskve 3.1, Oršić je Rusima zabio glavom za 2-0. I tako postigao svoj 13. gol za Dinamo u europskim utakmicama. Oršić na toj klupskoj ljestvici dijeli treće mjesto sa Sammirom i Soudanijem, vodeći su i dalje Slaven Zambata i Igor Cvitanović s po 15 europskih golova.

- Prošle godine sam se prvi puta susreo s tim informacijama i naravno da je lijepo to čuti, ali i biti dio tog društva. Sigurno mi to posebno znači i to mi je samo još jedan motiv za budućnost. Mogu li dostići Cvitanovića i Zambatu? Ne mogu vam odgovoriti konkretno na to pitanje, vidjet ćemo svakako što nam dalje proljeće nosi - kaže Mislav Oršić, pa dodaje:

- Evo, baš je dobar osjećaj poslije pobjede protiv CSKA i završetka grupne faze Europske lige bez ijednog poraza. Svi smo jako veseli na treninzima i baš dobre volje. Uvijek je sve lakše kad se pobjeđuje i dobro igra, a naravno da smo sretni zbog ovog uspjeha i veselimo se proljeću u Europi.

Jeste li uopće svjesni kako ste srušili europski rekord, da ste najdulje sačuvali svoju mrežu u povijesti grupne faze europskih natjecanja?

- Mislim da nitko od nas nije razmišljao o takvom rekordu, posebno ako idete uvijek od utakmice do utakmice. Svima koji su sudjelovali u tom rezultatu kapa do poda, nije mala stvar odigrati pet kola grupne faze Uefinih natjecanja bez primljenog gola, a na kraju smo u svih šest kola primili samo jedan gol. Mislim da ćemo tek s vremenom svi postati svjesni kakav smo rezultat napravili. Na kraju nam je svima žao što smo i taj jedan primili, ali nema veze. Ne može sve biti uvijek savršeno.

Koja vam je najdraža europska utakmica ove sezone?

- Najdraža mi je ona protiv Feyenoorda u gostima jer smo tamo osigurali još jedno proljeće u Europi.

Dinamo 49 godina nije uspio prezimiti u Europi, a vašim se dolaskom u klub se sve promijenilo. Modri su od tada dvaput prezimili u Europskoj ligi, jednom skoro i u Ligi prvaka.

- To se valjda tako poklopilo. Dinamo je godinama gradio svoj renome i status u Europi i uvijek su nijanse odlučivale o tom prolasku u europsko proljeće. Sada se nakon svih tih godina sve poklopilo i sada treba tako nastaviti jer Dinamo manje ne zaslužuje. Sretan sam što sam dio ove priče.

Je li vam sada malo čudno da igrači poput Modrića, Kovačića, Mandžukića, Brozovića..., ali i brojni drugi u tih 48 godina nisu uspjeli s Dinamom prezimiti u Europi?

- Sigurno je taj trenutak nakon dugih 49 godina, koliko su svi čekali to proljeće u Europi, veliki uspjeh. Sada smo ponovno osigurali prolaz dalje, bez poraza u skupini, nekima je možda to iznenađujuće, ali mi znamo koju kvalitetu imamo. Ovo što smo napravili samo nam je poticaj da nastavimo dalje pa ćemo vidjeti do kuda će nas takav pristup, igra i zajedništvo dovesti. Zašto klub i momčadi s velikim igračima nisu prolazile prijašnjih godina treba staviti u okvire svakog toga perioda, puno se elemenata treba poklopiti za odličan rezultat, tako da mi je to nemoguće komentirati iz ove perspektive.

Vaše želje za ždrijeb nokaut faze Europske lige? Koga biste htjeli u šesnaestini finala?

- U ponedjeljak je ždrijeb, a nemam nikakvih posebnih želja. Bit će kako treba biti, a mi ćemo bez obzira na protivnika ići po dobar rezultat i prolaz dalje.

Koliko se sada, vama i suigračima, teško mislima prebaciti na HNL? A u nedjelju vas čeka derbi na Rujevici...

- Uvijek se malo teže prebaciti na utakmice prvenstva, ali to nam ne treba biti izgovor jer i Rijeka je u istoj situaciji. Bit će to pravi derbi na Rujevici - završio je Oršić.