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IKONA SE VRAĆA

Oršić dolazi u Dinamo, a to je 'win-win' situacija za 'modre'. Evo što će značiti za svlačionicu

Piše Josip Tolić,
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Oršić dolazi u Dinamo, a to je 'win-win' situacija za 'modre'. Evo što će značiti za svlačionicu
ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mislav Oršić se vraća u Dinamo, a Arbër Hoxha na pragu je odlaska za milijune. "Modri" dobivaju legendu za velike utakmice i novu napadačku bombu

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Maksimirski mercato je u punom jeku. Nakon ranijeg dogovora oko dolaska Stjepana Radeljića iz Rijeke bez odštete, koji će se priključiti pripremama nakon odmora po završetku Svjetskog prvenstva, u klubu se ovu srijedu na liječničkom pregledu pojavila klupska legenda, Mislav Oršić (33), koji će potpisati ugovor na godinu dana uz opciju produljenja.

Tako će se Oršić, koji je zadužio "modre" s 91 golom u 40 utakmica, među kojima su oni Tottenhamu, Chelseaju, West Hamu, Milanu i Viktoriji Plzen u Europi, vratiti u klub godinu i pol nakon što ga je odbio tadašnji sportski direktor Marko Marić. I nakon što je u Pafosu u sezonu i pol osvojio ciparsko prvenstvo, a potom i kup.

Statistika Mislava Oršića

Foto: Sofascore za 24sata

Trener Mario Kovačević tako u rotaciji dobiva još jednog dokazanog pojedinca i čovjeka za velike utakmice u lovu na Ligu prvaka koji će mu itekako koristiti s obzirom na izgledni odlazak Arbëra Hoxhe (27). Albanac je u protekloj sezoni od lijevokrilnih igrača imao najveću minutažu (42 u svim natjecanjima, 24 kao starter na lijevom krilu, 2480 minuta ukupno), zabio pritom devet golova i šest puta asistirao. Gabriel Vidović (22) je od 39 utakmica 17 puta startao kao lijevokrilni napadač, zabio sedam golova uz šest asistencija u 1830 minuta, a Cardoso Varela (17) uglavnom je dobivao minutažu na kapaljku (916 u 27 utakmica), pet puta je započeo kao lijevo krilo. 

Arbër Hoxha bio je izbor u utakmicama u kojima je Dinamu trebala širina, trkačka moć i klasična probojnost. Njegova sposobnost da u punom sprintu napadne suparničkog beka donijela mu je najveću minutažu. S druge strane, Vidović je pokazao veliku učinkovitost. Mladi ofenzivac zabio je dvoznamenkasti broj golova (10) u gotovo 600 minuta manje provedenih na terenu od Hoxhe. Vidović se dokazao kao "lažno krilo" koje se uvlači u međuprostor, kreira višak i zabija kad je to potrebno. Iako Varela statistički još ne parira starijim kolegama, u debitantskoj sezoni među seniorima pokazao je eksplozivnost, drskost u igri jedan na jedan i talent kojega u Maksimiru još trebaju brusiti.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Vidović bi Hoxhinim odlaskom trebao biti neupitan prvi izbor na lijevom krilu, ali Oršić stiže kao ikona tribina, čovjek koji i u zrelim godinama može jednim potezom okrenuti utakmicu. On bi stoga Vidoviću, a pogotovo Vareli mogao biti i mentor, ali i čovjek koji ulazi kao džoker rješavati utakmice kad zaškripi. Dinamo bi financijski trebao prilično profitirati jer za Hoxhu Poljaci nude između četiri i pet milijuna eura odštete i rasterećuju se njegove plaće od oko 500.000 eura, a vraćaju Oršića koji dolazi pokazati da još nije "za staro željezo" i bit će produžena ruka treneru. A uz njega bi i Vidović i Varela mogli eksplodirati.

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